Venerdì 3 luglio inaugurazione Natural Flow – The 2nd Edition 2026 al MUST

LECCE – Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il MUST – Museo Storico della Città di Lecce (Via Degli Ammirati, 11), si terrà l’inaugurazione di NATURAL FLOW – The 2nd Edition 2026, mostra d’Arte Internazionale organizzata e curata dalla storica dell’arte dott.ssa Carmela Loiacono.

La mostra collettiva sarà visitabile fino al 18 luglio 2026 all’interno della suggestiva cornice della sala MUST OFF Gallery, dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 21:00 con INGRESSO LIBERO.

La mostra si sviluppa come un percorso espositivo eterogeneo, affascinante e profondamente riflessivo, capace di dare vita a un’esperienza coinvolgente attraverso pittura, fotografia, scultura e installazioni. L’evento trova la sua ideale collocazione nella città di Lecce, da sempre storico crocevia del Mediterraneo e ponte tra culture, che oggi si fa promotrice di un dialogo artistico globale proprio sul tema del flusso del mondo fluido.

Il nucleo tematico attorno a cui ruota l’intera esposizione è l’acqua, intesa sia come risorsa naturale primaria sia come potente presenza simbolica. Da bene biologico essenziale a emblema di purificazione, fluidità e rigenerazione spirituale, l’acqua viene indagata attraverso la sensibilità e le tecniche di autori provenienti da diversi background geografici e culturali.

Le opere selezionate per questa seconda edizione offrono al pubblico una pluralità di letture, suddivise in quattro macroaree concettuali:

· Riflessioni personali o concettuali sulla natura fluida dell’elemento.

· Paesaggi naturali, con suggestive rappresentazioni di mari, fiumi e laghi.

· Dimensioni simboliche e spirituali, che richiamano la storia dell’arte e il mito.

· Questioni ambientali e sostenibilità, focalizzate sulle prospettive critiche legate alla sua conservazione.

Il percorso espositivo intende così celebrare la cultura dell’acqua, mettendo in luce il suo legame indissolubile con l’espressione artistica contemporanea e il suo ruolo nel plasmare l’esperienza umana.

Gli artisti in mostra

Shahrukh Asad (Pakistan), Mari Blomroos-Heininen (Finlandia), Alessandro Carbonara (Italia)

Beki Cowey (Regno Unito), Emma Coyle (Irlanda), Petra Dippold-Goetz (Germania)

Christopher Fowler (USA), Nic Galloro (USA), Monia Gianfreda (Italia)

Carola Helwing (Germania) Nada Kelemen (Repubblica Ceca), Qingzhu Lin (USA / Cina)

Nicole Martinelli (Italia / USA), Svitlana Messali (Francia), Tarja Onali (Finlandia)

Aristea Panagiotakopoulou (Grecia), Silviu Petrescu (Romania), Adriana Puppi (Italia)

Lucia Ravens (USA), Piero Roca (Italia), Marita Setas Ferro (Portogallo)

Katarzyna Stefaniak (Polonia), Henk Weijers (Paesi Bassi), Marek Wernikowski (Polonia).

Informazioni utili

· Luogo: MUST – Museo Storico della Città di Lecce (sala MUST OFF Gallery), Via Degli Ammirati,11

· Date della mostra: 3 – 18 luglio 2026

· Orari di apertura: dal martedì alla domenica, ore 9:00 – 21:00 (lunedì chiuso)

· Ingresso: Libero

· Sito web: www.carmelaloiaconoarthistorian.com

· E-mail: carmelaloiacono.arthistorian@gmail.com