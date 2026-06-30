Vela d’altura, grandi successi per i pugliesi all’ “Edison Next 2026” di Gaeta

Giugno ricchissimo di soddisfazioni, per la vela pugliese d’altura: in vetta stavolta il Circolo Canottieri Barion di Bari, che ha concluso nel migliore dei modi il campionato italiano assoluto “Edison Next 2026”, organizzato nei giorni scorsi dallo “Yacht Club Gaeta E.V.S.”.

Dopo otto prove disputate in condizioni meteo ideali e livello tecnico di altissimo profilo, il Circolo barese è riuscito a conquistare infatti grazie a “Morgan V”, lo Swan 42 armato da Nicola De Gemmis (a equipaggio in maggioranza pugliese), il titolo di campione italiano assoluto nella classe A – gruppo 1, aggiudicandosi il prestigioso trofeo “Carlo De Zerbi”. “Un risultato che premia la preparazione, la determinazione e il grande lavoro di squadra dell’armatore e dell’intero equipaggio, e che porta ancora una volta i colori del Barion sul gradino più alto della vela d’altura italiana”, dichiarano dal Circolo.

Non è stato l’unico titolo importante, per la vela pugliese, della competizione: “We‎ Try‎” , Italia Yachts 11.98 armato da Nole’ Gerardo, Tiziana Auletta e Vincenzo Ricciuti – con a bordo il vicepresidente del Comitato VIII zona Alessandro Cortese e, anche in questo caso, equipaggio in maggioranza pugliese – ha‎ ottenuto un altrettanto prestigioso terzo‎ posto nel‎ gruppo‎ B‎ –‎ categoria‎ Corinthian. E, ancora, “Next Gen”, Italia Yachts 9.98 armato da Michele Vitulano, con a bordo Daniele De Tullio e il suo equipaggio in maggioranza pugliese, si è classificato al secondo posto classe C del gruppo 2. Ancora, “Trottolina Bellicosa Race”, X 35 armato da Saverio Trotta dello Yacht Club Marina del Gargano, Manfredonia – anche in questo caso con equipaggio quasi tutto pugliese – si è classificato al quarto posto classe C del gruppo 2.

A bordo infine di “Chisum”, un Cape 31 che ha ottenuto il primo posto classe C nel gruppo 2, Rocco Guerra del Gargano Sailing Club di Manfredonia ha dimostrato ancora una volta il suo grande potenziale. “Insomma, un insieme di risultati assolutamente prestigiosi e di grande soddisfazione per l’Ottava Zona, in un parterre di importanti presenze agonistiche. Il che testimonia della passione e dell’impegno degli armatori e degli equipaggi pugliesi, ai quali plaudiamo con grandissima stima e compiacimento”, commenta il presidente del Comitato VIII Zona, Alberto La Tegola.