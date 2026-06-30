Giovedì 2 luglio Roberta Recchia, candidata al Premio Bancarella, e Giuliana Salvi per Armonia OFF

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Dopo l’avvio a Specchia con la tappa salentina dello Strega Tour e la doppia serata a Lucugnano con alcune protagoniste del Premio Calvino, la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, dedicata al tema Mentre tutto brucia, prosegue con Armonia OFF. Da giovedì 2 luglio, con la partecipazione di Giuliana Salvi e Roberta Recchia a Castrignano del Capo, il festival ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del premio Straordinaria promosso da ALI – Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni con la collaborazione di Mario Desiati, con il sostegno di Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e BPER Banca e in sinergia con numerosi partner pubblici e privati, porterà la narrativa italiana in dialogo con piazze, paesaggi e luoghi del Capo di Leuca.

Giovedì 2 luglio alle 20:30 in Piazza Mercato a Castrignano del Capo la serata si aprirà con Giuliana Salvi. In dialogo con Annalisa Montinaro, l’autrice parlerà del suo secondo romanzo Il dolore dell’oca (Einaudi), un thriller psicologico teso e ipnotico. Il libro (che sarà presentato anche sabato 4 luglio alle 19:30 alla Libreria Liberrima di Lecce per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro) è attraversato da tensione, fragilità e zone d’ombra. Al centro c’è Nikita, giovane poliziotta che fuma e beve troppo, ama moltissimo la sua gatta Susanna e molto meno un amante occasionale trattato con la stessa ruvidezza con cui affronta il mondo. La sua vita sembra procedere sui binari consueti fino a quando, una mattina, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Da quel momento tutto precipita insieme a lei. Salvi costruisce una protagonista diversissima dalla Clementina dell’esordio, ma altrettanto forte. Alle 21.30, poi, Roberta Recchia, intervistata da Valeria Bisanti, presenterà Io che ti ho voluto così bene, romanzo pubblicato da Rizzoli e finalista del Premio Bancarella 2026. Luca ha quasi quattordici anni e vive con la famiglia in una località di mare, dove un’estate conosce il primo amore. La scomparsa improvvisa della ragazza e l’arrivo dei carabinieri sconvolgono per sempre la sua vita. Per proteggerlo dall’ombra che cade sulla famiglia, la madre lo manda al Nord dagli zii. Lontano da casa, Luca prova a ricostruirsi, sostenuto dall’affetto dello zio Umberto e dall’incontro con Flavia. Una storia delicata e intensa di perdita, crescita, fiducia e possibilità di rinascita.

Durante l’estate Armonia Off accoglierà anche la vincitrice o il vincitore del Premio Strega (26 luglio a Ugento), Chiara Tagliaferri e Cinzia Cognetti (29 luglio ad Alessano), Paolo Giordano e Annalisa Camilli (4 agosto ad Alessano), Francesca Giannone (7 agosto ad Alessano), Concita de Gregorio (5 settembre a Castrignano del Capo) e altri ospiti.

DISCORSI MEDITERRANEI

Il consueto evento speciale di Armonia nell’ambito del festival Discorsi mediterranei che mette in dialogo letteratura, pensiero e geografie del Mediterraneo è previsto per domenica 12 luglio alle 20:30 a Santa Maria di Leuca con Ilan Pappé, autore del libro La fine di Israele (Fazi). A intervistare il professore di Storia all’Istituto di studi arabi e islamici e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina dell’Università di Exeter ci sarà il giornalista Alfio Nicotra (Un Ponte Per, Componente del Comitato Esecutivo AOI – Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, Coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo) con servizio di interpretariato a cura di Thomas Fazi, giornalista, saggista e traduttore.

ALTRI EVENTI

Armonia terminerà nel mese di ottobre con due ulteriori iniziative: Pitch on the Beach, dal 2 al 4 ottobre a Santa Maria di Leuca, un nuovo format dedicato allo scouting e al confronto intorno alle voci femminili della narrativa, pensato come spazio di ascolto, presentazione e dialogo attorno alla scrittura emergente e organizzato in collaborazione con l’Associazione Matera Letterature e l’agenzia Grandi & Associati. Sempre a ottobre, nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia, ci saranno l’incontro con il vincitore o la vincitrice del Premio Strega 2026 e la mostra di Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.

Come ogni anno, Armonia ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto.