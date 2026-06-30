Giovedì 2 luglio presentazione del romanzo di Stefania Rolli “Errore di connessione”

LEVERANO (Lecce) – Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 20.00, presso l’Enoteca “Conti Zecca” di Leverano (Via Cesarea sn) si terrà la prima presentazione del secondo romanzo di Stefania Rolli, dal titolo “Errore di connessione”, edito da Musicaos Editore. L’evento, con il Patrocinio del Comune di Leverano, è promosso dall’Almanacco Leveranese, nella rassegna “Almanacco Leveranese incontra persone, storie, idee”, con il supporto di Musicaos Editore”, “Conti Zecca”, “Lu Quartararu. Ambiente e Solidarietà”, “Obiettivo Futuro. Associazione Culturale”, “Dottoressa Gabriella Durante, Biologa Nutrizionista”.

Ai saluti istituzionali del Sindaco di Leverano, Dott. Marcello Rolli, seguiranno i saluti di benvenuto di Clemente Zecca, dell’Azienda Agricola “Conti Zecca”, di Luciano Pagano, Editore. Con la moderazione di Enzo Mega (Direttore Editoriale Almanacco Leveranese) seguirà il dialogo tra l’autrice, Stefania Rolli e Antonella Cazzato (Dirigente Scolastico). Ingresso libero. A seguire piccolo rinfresco di ringraziamento.

“Errore di connessione”, il secondo romanzo di Stefania Rolli, ambientato nel Salento, a Porto Cesareo, sviluppa diversi temi, con particolare attenzione alle fasi della crescita adolescenziale, al bullismo, alla nascita e sviluppo delle relazioni sentimentali, il tutto sullo sfondo reale di Porto Cesareo e su quello virtuale di un’intelligenza artificiale che diviene parte delle nostre vite. Temi che ci coinvolgono e capaci di suscitare confronto e dibattito immediati.

Quanto può durare un amore che non si tocca? E cosa accade quando, dopo anni di silenzi e sogni, la verità bussa alla porta? Luca ed Elena si sono amati per una vita intera senza mai dirselo. Si sono cercati nei gesti quotidiani, nelle parole non dette, nei respiri trattenuti. Lui, deluso da relazioni fragili e incapaci di durare, ha cercato conforto in una voce artificiale, convinto che bastasse sentirsi ascoltati per sentirsi amati. Poi si è rifugiato in un matrimonio che sembrava perfetto, ma che non parlava la lingua del suo cuore. Lei, legata a un altro, ha creduto che bastasse l’amicizia per soffocare il desiderio. Quando la verità esplode, non resta che scegliere: continuare a fingere o vivere, finalmente, l’amore che da sempre li unisce.

Un romanzo sull’attesa, sulla rinuncia e sul coraggio di scegliere l’amore autentico. Un viaggio che tocca il cuore delle nuove generazioni, smarrite tra relazioni precarie e rifugi digitali, alla ricerca di qualcosa che non si può simulare: la verità della pelle, dello sguardo, dell’anima… perché ci sono amori che non si toccano, ma che abitano in ogni respiro.

Stefania Rolli, nata a Galatina nel 1983, è una scrittrice salentina con un passato da aziendalista e un presente fatto di creatività: dalla narrativa alla cucina d’autore, fino ai bijoux artigianali. Nel 2025 pubblica il suo romanzo Come un fiore che rinasce – Tre storie di donne (Musicaos Editore), dove affronta un tema urgente e necessario: la violenza sulle donne, con un’opera che dà voce, spazio e dignità a ciò che troppo spesso resta taciuto.