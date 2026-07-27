“D’Amore e d’Incanto” concerto d’amore per Palazzo Leuzzi in Arte

GALATONE (Lecce) – Prosegue la prima rassegna estiva di teatro musica e cultura ‘Palazzo Leuzzi in Arte’ nell’atrio del meraviglioso Palazzo storico omonimo di Galatone. Prossimo appuntamento domenica 2 agosto, sipario ore 21.15, con il Concerto d’Amore ‘D’Amore e d’Incanto’, con le voci di Serena Scarinzi, Serena Serra e Chiara Serena Brunetta, al pianoforte Valerio De Giorgi, per la regia di Salvatore Della Villa. Amore disperato, amore mai amato, amore messo in croce, amore che resiste, e se Dio esiste, Voi, vi ritroverete là in quel necessario e incantevole tormento di una condizione mai definita e definitiva. L’ incontro di una cosa chiamata amore che scava e ferisce o si apre in un abisso di meraviglia o di un dolore. L’ amore che dà vita e che la vita lo toglie o lo brucia. L’ amore che rapisce senza ragione alla dolcezza. L’ amore violento che lascia il segno. L’ amore che si traduce in poesia, in danza, in canto d’ amore.

Il cartellone proposto è curato dalla Compagnia Salvatore Della Villa e proseguirà fino all’11 settembre. Una programmazione eterogenea di prosa, monologo d’autore, musica classica e contemporanea, poesia e cinema nata grazie all’ospitalità del Centro culturale ‘Palazzo Leuzzi’ e della Fam. Funtò-Antonaci, del Circolo Cittadino di Galatone e dell’Ass. Tracce Creative. Sipario ore 21.15 per tutti gli appuntamenti.

Terzo appuntamento giovedì 13 agosto con la nuova produzione di Tracce Creative ‘Almaranda’ per Stefano Benni con Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza, Angelo Rizzo per la regia di Salvatore Della Villa. ‘Almaranda’ è un viaggio immersivo in un mondo di fantasie e personaggi onirici, immaginario, creato dalla penna visionaria di Stefano Benni. Attraverso una serie di racconti e personaggi straordinari, l’opera esplora le profondità dell’animo umano, rivelando stravaganze, vulnerabilità, eccessi e sogni. Con la sua scrittura unica e poetica, Stefano Benni ci guida in un percorso di scoperta e riflessione, dove la parola e la fantasia si fondono in un teatro giovane e vibrante.

Info e Prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 379.3366994

Biglietto €15,00 intero, €10 ridotto under 25 e over 65