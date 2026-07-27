Martedì 28 luglio incontri e performance per il Festival della Lettura ad Alta Voce di “Saper leggere, saper ascoltare”

ALESSANO (Lecce) – Dopo i workshop di lettura e dizione, il laboratorio rivolto alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia e gli incontri ospitati nei borghi del Salento, Saper leggere, saper ascoltare entra nel vivo con i primi appuntamenti del Festival della Lettura ad Alta Voce. Un percorso diffuso nel tempo e nei territori, nato per valorizzare la voce come pratica sociale, occasione di incontro e strumento di condivisione. Un’esperienza che proseguirà anche in autunno, tra il Capo di Leuca e Lecce, coinvolgendo biblioteche, scuole, realtà sociali e luoghi di aggregazione.

Il programma prenderà il via martedì 28 luglio alle 18:30 nell’Agorà della Libreria Idrusa di Alessano con la tavola rotonda “La crepa diventa un fiore”, dedicata ai benefici della lettura e dell’arte e realizzata. Dopo il saluto di Gabriele Piccinni, presidente della Cooperativa Sociale L’Adelfia, interverranno Salvatore Grazio Dimitri, responsabile sanitario della cooperativa, Michela Leopizzi, attrice, speaker, doppiatrice pubblicitaria, vocal trainer, ed esperta di lettura ad alta voce, e Michela Santoro della Libreria Idrusa. Il confronto, moderato da Elisa Maggio, sarà arricchito dalle testimonianze delle persone che hanno preso parte ai laboratori. A seguire sarà inaugurata Fruit of the Loom, mostra di illustrazioni di Alessandro Antico. La serata si concluderà con la restituzione artistica del workshop “A piena voce!”, condotto da Michela Leopizzi. Le performance prenderanno spunto dai romanzi Io e te di Niccolò Ammaniti e La bottega delle seconde occasioni di Elena Molini. Le letture saranno poi riproposte martedì 4 agosto alle 18:00 al Lido Swim – Liberi di Nuotare, nella Marina di Andrano, e martedì 11 agosto alle 20:30 in Piazza IV Novembre a Montesano Salentino.

Saper leggere, saper ascoltare è un progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura nell’ambito dell’avviso pubblico “Ad alta voce 2024”, promosso da CoolClub in collaborazione con Associazione Narrazioni, Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca, Libreria Idrusa, Cooperativa Sociale L’Adelfia e Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto.

Saper leggere, saper ascoltare non si limita alla dimensione tecnica della lettura ma intende esplorare, in senso più ampio, anche la capacità di “leggere” le dinamiche sociali e “ascoltare” i bisogni della comunità, contribuendo a costruire relazioni e rafforzare il tessuto sociale del territorio. Accanto alle attività di formazione e alle incursioni nei festival partner, il programma propone un calendario di letture negli spazi di aggregazione del Capo di Leuca. Lettrici e lettori esperti porteranno libri e storie in contesti sociali significativi, tra cui la Cooperativa Sociale L’Adelfia e l’associazione Insieme per i Disabili, con l’obiettivo di rendere la lettura sempre più accessibile, partecipata e condivisa. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca prosegue anche il Sabato ad alta voce, ciclo di incontri nella Biblioteca “Antonio Caloro” di Alessano rivolto a bambine e bambini. A settembre e ottobre le scuole saranno infine protagoniste della Challenge dei 60 giorni, che coinvolgerà classi della scuola primaria e secondaria di primo grado in un’esperienza continuativa di lettura quotidiana, con il supporto di docenti, bibliotecari e volontari.