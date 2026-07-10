A San Foca torna NavigAbile: la manifestazione che rende il mare accessibile a tutti

SAN FOCA (Lecce) – Il mare non conosce barriere. È questo il messaggio che, da tredici edizioni, la Lega Navale Italiana – Sezione di San Foca trasforma in realtà con “NavigAbile”, la manifestazione che offre alle persone con disabilità l’opportunità di vivere un’esperienza di navigazione in totale sicurezza, condividendo una giornata di emozioni, socialità e libertà.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio 2026, con ritrovo alle ore 9.00 presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana di San Foca, nell’area portuale dello Scoglio Papuscia, dove volontari, istruttori, soci e numerosi partner daranno vita a una giornata che rappresenta uno degli eventi più significativi del calendario sociale della Sezione.

Organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di San Foca, con la collaborazione delle Guardie Ambientali d’Italia (GADIT) – Coordinamento Provinciale di Lecce, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce e della Sclerosi Multipla Italia – Sezione di Lecce, la manifestazione gode del patrocinio dei Comuni di Melendugno, Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Lizzanello, Martano, Martignano, San Donato, Sternatia e Vernole, a testimonianza di una rete territoriale sempre più ampia e sensibile ai temi dell’inclusione.

Giunta alla sua 13ª edizione, NavigAbile è ormai un appuntamento consolidato che interpreta pienamente la missione della Lega Navale Italiana: promuovere la cultura del mare rendendola accessibile a tutti, senza distinzioni. Per una giornata, le imbarcazioni diventano strumenti di partecipazione, autonomia e condivisione, permettendo ai partecipanti di vivere il mare come spazio di libertà, benessere e integrazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere il mare attraverso la navigazione, favorendo la partecipazione delle persone diversamente abili nelle migliori condizioni di sicurezza, grazie all’impegno dei volontari e al supporto delle organizzazioni coinvolte, che garantiranno assistenza a terra e in mare durante tutte le attività.

«NavigAbile rappresenta uno dei momenti più importanti e sentiti della nostra attività associativa – dichiara il presidente di Sezione, Massimo Ingrosso –. Ogni anno il mare ci insegna che non esistono limiti quando si naviga insieme. Offrire questa esperienza significa regalare emozioni, ma soprattutto affermare un principio fondamentale: il mare appartiene a tutti e tutti devono poterlo vivere in sicurezza, serenità e con pari opportunità.»

Negli anni la manifestazione ha coinvolto centinaia di partecipanti, famiglie e volontari, diventando un esempio concreto di come lo sport, la nautica e il volontariato possano generare inclusione sociale e rafforzare il senso di comunità.

Un patrimonio umano che continua a crescere grazie all’impegno dei soci della Lega Navale e alla collaborazione delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

In caso di condizioni meteomarine avverse, la manifestazione sarà rinviata a domenica 19 luglio 2026.