“Adotta un’opera” un ciclo di laboratori didattici gratuiti rivolti ai bambini

GALATINA (Lecce) – Si rinnova l’appuntamento annuale con il laboratorio didattico “Adotta un’opera” organizzato dagli Operatori Volontari del progetto di Servizio civile universale “MusaP2024”.

L’iniziativaha l’obiettivo di creare una connessione tra le nuove generazioni, in particolare i bambini, e il nostro patrimonio culturale, attraverso attività divertenti ed educative.

L’evento prevede una visita guidata seguita da un laboratorio didattico, in cui i partecipanti potranno riprodurre graficamente un’opera selezionata dal percorso museale in uno spazio laboratoriale dedicato. I lavori realizzati saranno pubblicati sulle pagine social di ciascun museo, in un’esposizione collettiva.

L’attività mira, attraverso l’esperienza diretta, a stimolare la sensibilità e la creatività di ogni partecipante, valorizzando l’importanza e il rispetto per la storia, l’arte e l’ambiente, in linea con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030.

Di seguito il calendario degli incontri:

● Putignano, domenica 19 luglio 2026, ore 18:00, presso Museo Civico Romanazzi Carducci.

● Conversano, mercoledì 15 luglio 2026, ore 17:30, presso MuseCo – Musei in Conversano.

● Cutrofiano, lunedì 13 luglio 2026, ore 10:00, presso Museo Malacologico delle Argille.

● Galatina, giovedì 16 luglio 2026, ore 10:30, presso Museo Civico P. Cavoti.

● Nardò, lunedì 13 luglio 2026, ore 16:00, presso Museo della Memoria e dell’Accoglienza.

● Sammichele di Bari, giovedì 16 luglio 2026, ore 19:30, presso Museo della Civiltà contadina Dino Bianco.

Per informazioni e prenotazioni:

L’iniziativa è gratuita con prenotazione consigliata presso le rispettive sedi museali per garantire una gestione ottimale dell’iniziativa.