Salento Nerd ha smontato i cliché della cultura pop: il segreto di un successo annunciato

L’11 e 12 a Lecce, Salento Nerd ha abbattuto il muro dell’esclusività per diventare inclusione pura, ha dimostrato che fumetti, videogiochi, cinema e subculture non sono più passatempi di nicchia!
Schiacciate play e guardate oltre i costumi e gli schermi. Quella che vedete scorrere è la fotografia di una comunità aperta e viva. Se non c’eravate, questo è quello che vi siete persi; se c’eravate, sapete già di aver fatto parte di qualcosa di grande.
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