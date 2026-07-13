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Salento Nerd ha smontato i cliché della cultura pop: il segreto di un successo annunciato

Dimenticate lo stereotipo del nerd rintanato nella sua cameretta, isolato dal mondo, perché se c’è una cosa che il weekend di Salento Nerd ha dimostrato, è che la cultura pop oggi è il più potente collante sociale a disposizione.

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