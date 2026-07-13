Salento Nerd ha smontato i cliché della cultura pop: il segreto di un successo annunciato

L’11 e 12 a Lecce, Salento Nerd ha abbattuto il muro dell’esclusività per diventare inclusione pura, ha dimostrato che fumetti, videogiochi, cinema e subculture non sono più passatempi di nicchia!

Schiacciate play e guardate oltre i costumi e gli schermi. Quella che vedete scorrere è la fotografia di una comunità aperta e viva. Se non c’eravate, questo è quello che vi siete persi; se c’eravate, sapete già di aver fatto parte di qualcosa di grande.