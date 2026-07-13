Porto Cesareo, il vento lo spinge al largo col Sup: 25enne salvato dalla Guardia costiera

PORTO CESAREO (Lecce) – Mattinata di paura nelle acque di Torre Lapillo, a Porto Cesareo, dove un 25enne salentino è stato soccorso dalla Guardia costiera dopo essere rimasto in balia del vento mentre era in mare con il proprio Sup. Le forti raffiche di tramontana lo hanno progressivamente spinto al largo, impedendogli di rientrare a riva nonostante i tentativi di pagaiare verso la costa.

Determinante la chiamata al numero unico di emergenza 112 effettuata dallo stesso giovane con il telefono cellulare. La Sala operativa della Guardia costiera di Gallipoli ha immediatamente inviato il gommone GC B65 dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, che ha individuato il bagnante quando si trovava ormai a circa un chilometro dalla costa, riportandolo in sicurezza.

La Guardia costiera ricorda che, soprattutto lungo il tratto settentrionale della costa ionica, i venti di terra possono trascinare rapidamente al largo Sup, gonfiabili e altri natanti leggeri, creando situazioni di grave pericolo. Per questo invita a evitare l’uso di attrezzature galleggianti in presenza di vento sostenuto, a non allontanarsi dalla riva e a verificare sempre le condizioni meteo-marine prima di entrare in acqua. In caso di emergenza è necessario contattare tempestivamente il 1530 o il 112.

Nel pomeriggio, inoltre, la Guardia costiera è intervenuta anche a Punta della Suina, a Gallipoli, dove i mezzi navali CP848 e B124 hanno affiancato i Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio boschivo che ha interessato la fascia costiera. Le unità sono rimaste operative per un’eventuale evacuazione via mare dei bagnanti e per supportare le operazioni dei mezzi aerei, mentre una pattuglia terrestre ha collaborato al coordinamento dell’emergenza.