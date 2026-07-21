Al via giovedì 30 luglio la decima edizione dell’Hypogeum Jazz Festival

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Prende il via giovedì 30 luglio con la prestigiosa presenza del grande trombettista Andrea Tofanelli la decima edizione dell’Hypogeum Jazz Festival, con un progetto dal titolo emblematico “Feel so Good” che vedrà anche la presenza di un ensemble formato da eccellenti musicisti salentini, fra cui Emilio Mazzotta, Paolo Colazzo, Gianpaolo Laurentaci, solo per citarne alcuni.

Il Festival, organizzato da Area Jazz, dall’Associazione Amici della Musica “Marco Frivoli”, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e la direzione artistica del maestro Fulvio Palese, presenta anche quest’anno un programma con grandi artisti di fama internazionale e si svolgerà interamente nella suggestiva cornice dei Giardini pensili di Palazzo Ducale.

La comune passione per la musica ha spinto, ormai dieci anni fa, Romeo Corchia, l’Associazione Amici della Musica “Marco Frivoli” e il maestro Fulvio Palese a dar vita al progetto con un triplice obiettivo: portare la buona musica nel Sud del Salento, dare spazio a progetti originali e promuovere il territorio; intenti sottolineati già a partire dal nome che fa riferimento alla tipica caratteristica del sottosuolo presiccese con i suoi numerosi frantoi ipogei. Ma non solo: in ogni serata gli spettatori avranno l’opportunità di degustare specialità enogastronomiche offerte dalle numerose aziende partner.

Il successo delle passate edizioni ha premiato l’impegno degli organizzatori, facendo registrare sold out pressoché ad ogni concerto, con una grande affluenza di turisti.

Il programma del Festival sarà così articolato:

· giovedì 30 luglio, Giardini pensili del Palazzo Ducale (località Presicce) “Feel so Good”, Andrea Tofanelli Salento Ensemble;

· giovedì 13 agosto, Giardini pensili del Palazzo Ducale (località Presicce) “Omaggio a Sonny Rollins”, Fulvio Palese Quartet feat. Alberto “Nick” Bollettieri;

· giovedì 20 agosto, Giardini pensili del Palazzo Ducale (località Presicce) “Bring Your Horn”, Filippo Bubbico, Emanuele Coluccia, Alberto Manco.

Inizio concerti ore 21:30.