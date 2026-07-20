Bob Sinclar incendia la notte della Praja: energia pura e una pista in delirio fino all’alba

GALLIPOLI – Un’esplosione di musica, luci ed energia capace di trascinare la pista senza concedere tregua. Bob Sinclar ha infiammato il sabato notte della Praja di Gallipoli, trasformando una delle discoteche simbolo dell’estate pugliese in una gigantesca festa a cielo aperto. Il dj e producer francese, icona mondiale della house music, ha regalato al pubblico un set ad altissima intensità, confermando ancora una volta quella capacità, costruita in quasi quarant’anni di carriera, di leggere la pista, governarne il ritmo e creare un rapporto immediato con migliaia di persone. La sua musica è stata energia pura per tutta la notte: bassi potenti, grandi classici, contaminazioni e improvvise accelerazioni hanno accompagnato una performance nella quale Sinclar non si è limitato a stare dietro la consolle.

Circondato da quattro ballerine, il dj francese ha dato il meglio di sé, chiamando continuamente il pubblico alla partecipazione, ballando e trasformando ogni ripartenza musicale in una nuova scarica di adrenalina. Non sono mancati sorrisi e qualche parola pronunciata in italiano per rivolgersi direttamente alla folla, piccoli gesti che hanno ulteriormente acceso una pista già gremita e pronta a seguirlo a ogni cambio di ritmo. Il repertorio di Sinclar resta una macchina perfetta per il clubbing. L’artista, noto anche per i suoi successi pop radiofonici, che hanno attraversato generazioni come “Love Generation” e “World, Hold On”, continua a sfornare nuovi successi. Nel 2026 il producer parigino ha pubblicato anche “I Can’t Wait”, realizzato con la cantante canadese Kiesza e costruito come una rilettura house contemporanea dell’omonimo successo anni Ottanta dei Nu Shooz, confermando la volontà di mantenere un ponte costante tra la cultura dance del passato e i suoni delle piste di oggi.

La tappa gallipolina si inserisce in un’estate particolarmente intensa per Bob Sinclar. Il calendario ufficiale del suo tour lo vede impegnato in una lunga sequenza di serate nei grandi luoghi del divertimento europeo: dopo Gallipoli, il viaggio prosegue il 22 luglio all’Opium di Barcellona, quindi a Santander e a Biarritz, in un itinerario che conferma quanto la dimensione naturale dell’artista francese resti quella del contatto diretto con il pubblico e delle grandi piste internazionali. A Barcellona, in particolare, Sinclar è inserito nella prestigiosa programmazione estiva della residency WEDEJS dell’Opium insieme a nomi come Dimitri Vegas, DJ Snake, Robin Schulz, Morten e Steve Aoki: un circuito che riunisce alcuni dei protagonisti più conosciuti dell’elettronica mondiale.

Ed è proprio la dimensione del club a mostrare ancora oggi uno dei volti più autentici di Bob Sinclar. Dietro la consolle non propone semplicemente una successione di brani, ma costruisce lo spettacolo osservando continuamente la risposta della pista, alternando melodie immediatamente riconoscibili, house, richiami funky e disco, grandi hit e sonorità contemporanee. È una formula affinata in una carriera iniziata alla fine degli anni Ottanta e diventata globale con brani capaci di uscire dai confini delle discoteche per entrare nella cultura pop internazionale. Alla Praja questa esperienza si è tradotta in una notte senza pause, con il pubblico coinvolto dall’inizio alla fine e una performance giocata sul filo dell’interazione continua.

La presenza di Bob Sinclar conferma anche il ruolo conquistato dalla Praja nel circuito della nightlife nazionale e internazionale. Il locale gallipolino è una delle poche grandi discoteche pugliesi capaci di garantire, estate dopo estate, il passaggio in consolle di protagonisti di primo piano della scena dance ed elettronica mondiale, diventando una tappa riconoscibile nelle tournée che attraversano le capitali europee del divertimento. La programmazione dell’estate 2026 punta proprio sulla combinazione tra grandi ospiti, format e spettacolo, consolidando Gallipoli come uno dei centri nevralgici della notte mediterranea. Con Bob Sinclar, però, l’atmosfera ha avuto qualcosa in più: il carisma di un artista che continua a divertirsi mentre fa divertire, capace di far cantare chi conosce le sue hit da vent’anni e di conquistare chi quelle canzoni le ha scoperte molto dopo. Una notte esplosiva, vissuta con le mani al cielo e il volume al massimo, che ha ribadito ancora una volta la forza di un nome che, quando compare sulla consolle, riesce ancora a trasformare una serata in un evento.