Martedì 7 luglio, a Bagnolo del Salento, va in scena “Rossorame. Ironie di Dario Fo e Franca Rame” della cooperativa Ventinovenove

BAGNOLO DEL SALENTO (Lecce) – Martedì 7 luglio, a Bagnolo del Salento, in piazza Castello, alle 20.30, (ingresso libero) va in scena “Rossorame. Ironie di Dario Fo e Franca Rame”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mary Negro e Gabriele Polimeno, della cooperativa Ventinovenove.

Lo spettacolo è ispirato dall’estro del Premio Nobel Dario Fo e dalla sua musa ispiratrice Franca Rame ed è composto da tre atti unici che esplorano i temi scottanti di dinamiche sociali al femminile tracciandone i contorni con brillante comicità, ironia e leggerezza e scendendo a patti con una riflessione mai patetica e scontata ma, bensì, dinamica e partecipata. Come una puntata speciale di Superquark dove gli animali vengono osservati e studiati nei loro habitat naturali, così vengono indagati gli esseri umani. Un modo inconsueto e certo lontano da quello proposto quotidianamente dai media per porre l’attenzione sui temi della fecondazione assistita, della violenza di genere e dell’aborto.

Lo spettacolo è inserito nel programma di attività di “Intrecci. Fili di tradizione, trame di futuro”, Punti cardinali di Bagnolo del Salento.