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Alessandra Amoroso ospite del Concertone La Notte della Taranta

La cantante salentina sul palco di Melpignano il 22 agosto per l'edizione dedicata al Mediterraneo

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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