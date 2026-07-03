Alessandra Amoroso ospite del Concertone La Notte della Taranta

MELPIGNANO (Lecce) – Alessandra Amoroso è ospite del Concertone della ventinovesima edizione de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto 2026 sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano, sotto la guida del Maestro Concertatore Ermal Meta.

«Il legame con la terra da cui provengo è molto profondo e mi ha sempre accompagnata nella vita, come nella musica», dichiara Alessandra Amoroso. «Sono molto felice di partecipare alla 29esima edizione de La Notte della Taranta che credo rappresenti uno degli eventi più significativi in cui le storie del passato incontrano il presente. La musica ha sempre la straordinaria capacità di superare i confini e trasformarsi in uno spazio di dialogo e incontro».

La presenza dell’artista salentina si inserisce nel percorso dell’edizione 2026 di uno dei più grandi festival di musica popolare in Europa, dedicata al Mediterraneo come spazio di relazioni, attraversamenti, memorie condivise e incontro tra culture. Un mare che unisce musiche, linguaggi e sensibilità.

Nata a Galatina e cresciuta a Lecce, Alessandra Amoroso torna nella sua terra per partecipare al rito collettivo del Concertone La Notte della Taranta, in una serata che ogni anno richiama a Melpignano decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e porta la pizzica e il repertorio popolare salentino al centro di una grande narrazione contemporanea. La sua voce, tra le più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano, porterà sul palco del Concertone il legame profondo dell’artista con il Salento e con la dimensione popolare, emotiva e comunitaria che da sempre caratterizza La Notte della Taranta.

In oltre 15 anni di carriera, Alessandra Amoroso si è affermata come una delle interpreti più importanti della musica pop italiana. Dai primi brani Immobile e Stupida, fino ai grandi successi Comunque andare, Vivere a colori, Karaoke con i Boomdabash, Pezzo di cuore con Emma Marrone e Fino a qui, presentato al Festival di Sanremo 2024, il suo percorso artistico ha attraversato generi, pubblici e generazioni.

Nel corso della carriera ha ottenuto 55 dischi di platino, oltre 3 milioni di copie vendute, oltre 1 miliardo di stream globali e oltre 1 miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Nel 2022 è stata la seconda artista italiana a tenere un concerto allo Stadio San Siro di Milano, con “Tutto accade a San Siro”, confermando una dimensione live capace di unire energia popolare, intensità interpretativa e grande partecipazione del pubblico.

L’edizione 2026 de La Notte della Taranta si concluderà il 22 agosto a Melpignano con il Concertone. Dal 30 luglio partirà da Corigliano d’Otranto il Festival Itinerante che attraverserà il Salento in venti tappe. Dalla Grecìa Salentina a Lecce, dalla costa al Capo di Leuca, le piazze ospiteranno concerti gratuiti pensati come grandi feste popolari. Il viaggio musicale del Festival seguirà le rotte del Mediterraneo, accogliendo artisti provenienti dall’Aspromonte alla Sicilia, dalla Sardegna all’Albania, fino al Marocco, passando, naturalmente, per il Salento.