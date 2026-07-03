Don Pedro Mare, musica e gusto a San Pietro in Bevagna, Domenica 5 Agosto

Continua la rassegna Pura Vida del Don Pedro Mare a San Pietro in Bevagna. Musica, vista mozzafiato sul mare e e aperitivi di mare con uno speciale angolo dedicato dello chef Stefano Seviroli che cura l’accoglienza nei minimi dettagli. Pura Vida è ottimo cibo ma anche musica ricercata con il set di Serena Patrimia. Balearic, downtempo, nudisco per atmosfere sognanti su uno dei tratti più incontaminati della costa ionica, tra dune e macchia mediterranea che incontra un mare cristallino.
Don Pedro Mare vi aspetta domenica 5 luglio a partire dalle 17 con l’afterlounch in via Degli Olmi 18. San Pietro in Bevagna
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