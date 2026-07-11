Aggressione dopo battibecco per strada, aggressore si costituisce: “Chiedo scusa, pronto a risarcire”

MONTERONI (Lecce) – Quando ho saputo in che stato l’ho ridotto mi sono spaventato e ho deciso di costituirmi”. Si è presentato in caserma, nelle scorse ore, D.P., classe ’84, residente a Cavallino, reo confesso del pestaggio nel bar di una stazione di servizio di Stefano Giancane dopo un battibecco per strada. La vittima, un 41enne di Monteroni, da ormai dieci giorni, si trova ricoverata in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi in condizioni “stabili ma gravissime”.

L’aggressore si è costituito accompagnato dal proprio avvocato, il legale Raffaele Benfatto, per dare un segno tangibile “di non aver mai avuto la volontà di scappare” e per chiedere scusa alla vittima e ai suoi familiari: “Non so cosa mi sia successo, non volevo creare un simile danno. Mi si è chiusa la vena e sono andato su tutte le furie ma sono pronto a risarcire” ha raccontato ai militari.

P.D. ha poi fornito la propria ricostruzione in caserma su quanto accaduto in strada, alla periferia di Monteroni: “Mi trovavo in macchina. Con me c’erano i miei due figli piccoli. Improvvisamente una macchina è sbucata contro mano. Andava velocissimo. Mi sono dovuto buttare fuori strada per evitare l’impatto. Uno dei miei due figli ha sbattuto anche la testa e si è fatto male”. Poi – racconta – avrebbe incrociato fortuitamente Giancane nel bar di un distributore di benzina. “Ho chiesto delle spiegazioni ma lui mi ha risposto male e sono andato in confusione”. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Lecce nonostante l’aggressore si sia presentato in caserma.

Per il momento, P.D. è stato identificato e denunciato ma gli accertamenti sono ancora in corso in attesa di conoscere come evolverà il quadro clinico di Giancane che, come conferma la sorella Rossella, “è sempre in coma e non risponde ad alcuna sollecitazione. Dopo il primo giorno in cui sono riuscita ad avere un dialogo con lui, non ha più parlato e i medici non ci danno tante speranze”.