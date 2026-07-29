Alla guida di un mezzo rubato con un’arma pronta a sparare: in manette 41enne

LIZZANELLO (Lecce) – Viaggiava a bordo di un furgone rubato con una pistola clandestina pronta all’uso, un’arma da punta artigianale e due antichi volumi religiosi di possibile valore storico e artistico. Un 41enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lecce con le accuse di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e ricettazione di beni culturali.

L’arresto è scattato nella mattinata di ieri al termine di un’attività avviata la notte precedente durante un controllo nel territorio di Lizzanello. L’atteggiamento sospetto del conducente di un furgone Citroen ha spinto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ad approfondire gli accertamenti, dai quali è emerso che il veicolo era stato rubato a Lecce lo scorso 20 luglio.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, nascosti all’interno di un borsello, una pistola clandestina calibro 9 Parabellum completa di caricatore e con un colpo già inserito in canna, quindi pronta all’uso, oltre a un punteruolo artigianale con lama affilata di circa sette centimetri.

Nel furgone i carabinieri hanno inoltre recuperato due antichi volumi a carattere religioso, ritenuti di possibile interesse storico e artistico. Sono in corso gli accertamenti, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Lecce, per ricostruirne la provenienza e consentirne la restituzione ai legittimi proprietari.

Il furgone è stato restituito al proprietario. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, il 41enne è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola, mentre proseguono le indagini.