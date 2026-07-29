Le previsioni meteo di domani 30 luglio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige.

AL CENTRO

Giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati sul Lazio e sull’Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni; tempo in miglioramento in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.

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