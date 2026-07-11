Le auto non possono arrivare fino alla spiaggia

Oggi, su segnalazione del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, la Polizia Locale ha provveduto a sanzionare alcuni veicoli che avevano raggiunto la spiaggia in prossimità del bacino di Rottacapozza Sud.

L’accesso era stato impedito mediante un dissuasore, progettato per poter essere temporaneamente rimosso esclusivamente in caso di emergenza, in particolare per consentire il rapido intervento dei mezzi antincendio.

Purtroppo il dissuasore è stato spostato volontariamente per continuare a raggiungere la spiaggia con le automobili.

È un comportamento che produce un doppio danno: mette a rischio un’area di straordinario valore naturalistico e compromette la sicurezza, soprattutto durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

A causa dell’inciviltà di pochi, il Parco sarà ora costretto a sostenere ulteriori spese pubbliche per installare un sistema di chiusura non amovibile. Una soluzione che renderà più complesso anche l’accesso in caso di emergenza e che avremmo voluto evitare.

Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini e ai visitatori: utilizzate i parcheggi pubblici e raggiungete la spiaggia a piedi. Non è possibile consentire l’accesso delle automobili fino agli arenili e agli habitat più delicati.

Proteggere il Parco significa accettare qualche minuto di cammino in più per salvaguardare un patrimonio naturale che appartiene a tutti.

Il rispetto delle regole è il primo gesto concreto di tutela dell’ambiente.