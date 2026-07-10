Centro ILMA, torna lo scontro politico: nuovo sciopero di Serravezza, Gioventù Nazionale incalza la Regione

La vicenda del Centro ILMA di Gallipoli torna al centro del dibattito politico e sanitario salentino. Dopo anni di attesa e un nuovo sciopero della fame e della sete avviato dall’oncologo Giuseppe Serravezza, fondatore e anima del progetto, anche Gioventù Nazionale Lecce interviene chiedendo alla Regione Puglia di accelerare l’iter amministrativo che impedisce alla struttura di entrare pienamente in funzione. Il Centro ILMA, realizzato dalla LILT di Lecce grazie alle donazioni di migliaia di cittadini, è stato concepito come un polo d’eccellenza per la prevenzione, la diagnosi precoce, la ricerca e la riabilitazione oncologica. La struttura, costata circa otto milioni di euro, è pronta da tempo, ma resta bloccata in attesa del completamento del percorso autorizzativo e dell’accreditamento nel sistema sanitario regionale, passaggio indispensabile per avviare le attività previste e accedere ai finanziamenti necessari per dotarsi delle tecnologie e dei servizi programmati. Nei mesi scorsi la protesta di Serravezza aveva portato a un confronto con la Regione Puglia, che aveva assicurato l’avvio del percorso dopo il rilascio dell’agibilità dell’immobile e il successivo completamento delle procedure autorizzative. Tuttavia, secondo il medico e i sostenitori del progetto, agli impegni assunti non sarebbero seguiti atti concreti, tanto da spingere l’oncologo a riprendere la protesta estrema per richiamare nuovamente l’attenzione sul futuro del centro.

Sulla vicenda interviene ora il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Lecce, Matteo Cosi, con una dura presa di posizione: “Ci rattrista dover tornare ancora una volta su una vicenda che avrebbe già dovuto trovare una conclusione. Nonostante gli impegni assunti e le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi, il Centro ILMA attende ancora il completamento dell’iter di accreditamento. Gioventù Nazionale Lecce – dichiara Cosi – esprime piena solidarietà al dott. Serravezza, che ha deciso di intraprendere un nuovo sciopero della fame e della sete per richiamare l’attenzione su una situazione che continua a trascinarsi senza risposte. Dopo l’incontro tra Regione Puglia, Assessorato alla Sanità e i rappresentanti della LILT Lecce, sono stati diffusi con grande rapidità comunicati stampa, dichiarazioni e contenuti sui social da parte di alcuni esponenti della maggioranza, annunciando la volontà di sbloccare la vicenda e rassicurando i cittadini. A quegli annunci, però, non sono seguiti i fatti.

A distanza di tempo assistiamo all’ennesimo rinvio. Se la comunicazione è stata immediata, – continua Cosi – lo stesso non si può dire dell’azione amministrativa necessaria a completare l’accreditamento del Centro ILMA. I cittadini non chiedono annunci o video celebrativi, ma il rispetto degli impegni assunti. Fratelli d’Italia ha più volte sollecitato la conclusione della procedura attraverso richieste di audizione e interrogazioni in Consiglio regionale. È arrivato il momento che la Regione dia seguito agli impegni assunti. Per questo chiediamo all’Assessore alla Sanità e al Presidente Antonio Decaro di chiarire pubblicamente quale passaggio amministrativo manchi ancora, quali siano le ragioni del ritardo e quando verrà finalmente conclusa la procedura. La salute dei cittadini non può essere ostaggio della burocrazia né diventare oggetto di sola comunicazione politica. Servono decisioni, responsabilità e tempi certi. Gioventù Nazionale Lecce – conclude Cosi – continuerà a seguire con attenzione questa vicenda, affinché il Centro ILMA possa diventare finalmente una realtà al servizio del territorio. Per gli annunci il tempo si trova sempre. Ora è il momento dei fatti”.