Turismo accessibile, l’assessore Casili ad Andrano per il progetto “L’A.L.V.E.A.R.E.”

ANDRANO (Lecce) – Sarà Cristian Casili ad aprire il primo appuntamento in provincia di Lecce del progetto “L’A.L.V.E.A.R.E. – Accompagnare Lentamente Valorizzando Esperienze Antiche e Rievocando Emozioni”, iniziativa regionale dedicata alla promozione del turismo accessibile in Puglia.

L’incontro si svolgerà lunedì 25 maggio alle ore 10 nella Community Library di Andrano e rappresenterà un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni, famiglie, operatori turistici e cittadini sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione nei percorsi turistici regionali.

Il progetto rientra nel percorso promosso dall’ATS composta da 24 partner pugliesi e coinvolge i Comuni di Andrano, Mola di Bari, Valenzano e Cerignola. Capofila dell’iniziativa è ESCOOP – European Social Cooperative, realtà impegnata nella progettazione sociale e nello sviluppo di reti territoriali inclusive.

L’obiettivo del progetto è costruire una rete regionale capace di favorire un’offerta turistica accessibile rivolta alle persone con bisogni speciali, valorizzando al tempo stesso territori e percorsi meno conosciuti della Puglia. Tra le finalità anche la destagionalizzazione dei flussi turistici e il rafforzamento del collegamento tra costa ed entroterra.

«Vogliamo costruire una rete concreta tra territori, famiglie, associazioni e operatori affinché il turismo accessibile diventi una reale opportunità di inclusione, crescita sociale e sviluppo per tutta la Puglia», ha dichiarato Pasquale Panico.

Per i promotori, il concetto di turismo accessibile va oltre il semplice abbattimento delle barriere architettoniche e riguarda l’intera esperienza di viaggio: dall’accoglienza ai servizi, dalla mobilità all’informazione, fino all’autonomia della persona.

Gli incontri sono aperti a persone con disabilità e familiari, guide turistiche, tour operator, ristoratori, albergatori, operatori culturali e socio-sanitari. I laboratori saranno curati dalla Cooperativa Sociale L’Integrazione e dalla Cooperativa Sociale Aliante, con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sui temi dell’accessibilità, della disabilità e del diritto al viaggio.