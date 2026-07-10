“Hote Dante”, terzo appuntamento con “Chiari di Luna” a Maglie

MAGLIE (Lecce) – In programma domani alle 21.15, al Museo Archeologico Industriale di Terra d’Otranto a Maglie, il secondo appuntamento con la terza “tappa” della ventiduesima edizione di “Chiari di Luna”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano. Lo spettacolo si chiama “Hotel Dante”, di scena sono Roberto D’Alessandro (che firma anche il testo) e gli allievi di Corte de’ Miracoli, compagnia teatrale di attori non professionisti che dal 1996 promuove la diffusione dell’arte teatrale in ogni sua forma.

Straordinario successo nel 2024 al Teatro Quirino di Roma, “Hotel Dante” non è il classico spettacolo frontale, bensì un format itinerante e interattivo, nel quale lo spettatore ha il potere di cambiare le sorti delle anime che Dante ha incontrato durante il suo viaggio nei tre regni dell’aldilà. Al botteghino verranno consegnate quattro chiavi, che serviranno per giudicare le anime in base alla morale del singolo spettatore. Lo spettacolo-gioco ha così inizio. Gli spettatori incontreranno gli spiriti, che si confesseranno raccontando i nudi fatti delle loro vite, senza svelare il proprio nome né dove sono collocati nei tre regni dell’aldilà. Alla fine di ogni confessione lo spettatore lascerà una delle chiavi ricevute all’ingresso all’interno di uno dei tre contenitori posti davanti all’anima. Merita il Paradiso? Il Purgatorio? O l’Inferno? Allo spettatore la scelta. Alla fine tutti si riuniranno nella hall dell’Hotel, ogni spirito svelerà il suo nome e l’esito del giudizio ricevuto dal pubblico.

“Chiari di Luna” prosegue il 17 luglio con “Le disavventure della baronessa” e Paolo Panaro in scena, il 23 luglio con “Il terzo segreto di satira – Iliade Open Mic”, il 30 luglio con “Letizia va alla guerra”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; e, ancora, il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura e patrocinio, tra gli altri, di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.