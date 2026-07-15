Con Beatrice Rana in bici a Lecce insieme verso “Classiche Forme”

LECCE – In bici sotto il segno della buona musica: insieme a Beatrice Rana, si torna a pedalare a Lecce sabato 18 luglio per raggiungere il Parco di Belloluogo, dove si svolgerà il concerto d’anteprima della decima edizione del festival Classiche Forme. Sarà proprio la pianista salentina a guidare in bici “Lecce pedala verso Classiche Forme”, seminando buona musica lungo il percorso accompagnata dai ciclisti urbani di Lecce e del Salento ma anche dai tanti appassionati che seguono il festival.

La singolare iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra Opera Prima, associazione organizzatrice del Festival, e il movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, prevede una biciclettata collettiva nel cuore di Lecce, con ritrovo e partenza alle 18 da piazza Sant’Oronzo sfruttando la rete delle piste ciclabili per raggiungere in sicurezza il Parco di Belloluogo, mentre il Concerto per la città (ingresso gratuito) è in calendario alle 19.15 sulla scena della Torre di Belloluogo, all’ombra degli alberi dell’area.

In programma quest’anno “A Sicilian Traveller”, il progetto musicale di Alessio Pianelli, che comprende anche la prima esecuzione assoluta della nuova Commissione d’opera 2026 di Classiche Forme, “Pagine di diario: Salento”, interpretata dallo stesso Pianelli con Andrea Cicalese e Avos Ensemble.

“Non vedo l’ora di ritrovarmi in bicicletta per questo appuntamento ormai tradizionale di Classiche Forme”, dice Beatrice Rana, “gli ultimi mesi sono stati mesi bellissimi e intensissimi, come sapete, soprattutto per la nascita di Margherita. Ho condiviso con lei subito importanti appuntamenti, il concerto al G7 e quello al Festival dei Due Mondi di Spoleto: adesso tornare nel Salento vuol dire rivivere finalmente la mia terra e godermi tutto il bello che Classiche Forme ci porterà, a partire proprio dalla biciclettata, che fin dal principio ho immaginato come anteprima informale e familiare del festival. Quest’anno lo sento ancora più vero: non solo per ragioni che mi riguardano da vicino, ma perché la decima edizione è dedicata proprio al tema ‘lessico familiare’. Negli ultimi anni le presenze alla biciclettata sono aumentate notevolmente, e anche questa volta sono certa che saremo numerosissimi”.

“Rinnovare questa bella tradizione che associa la musica di qualità al piacere di pedalare in città”, spiega Adriana De Carlo, portavoc di LeccePedala, “è molto significativo perché dà un chiaro segnale di come l’armonia possa prevalere anche in una realtà come Lecce, con le sue bellezze troppo spesso soffocate dal traffico caos. Ecco perché ritrovarsi a pedalare insieme a Beatrice Rana è non solo un onore ma un segnale chiaro per privilegiare la mobilità sostenibile”.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana si svolge nel Salento dal 19 al 26 luglio 2026. Classiche Forme porta la grande musica nei luoghi d’arte e nella campagna del Salento, ospitando solisti di fama mondiale, sempre puntando a creare occasioni che abbattano le barriere tra palcoscenico e pubblico.

Per chi non avesse la bicicletta, è disponibile il servizio di noleggio a pagamento di Veloservice Lecce, con lo sconto del 50 per cento. Info: 320/9316285, bookinglecce@veloservice.org

Sono parte attiva di LeccePedala le seguenti sigle: Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, www.salento.bike, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for future, APS Rione Santa Rosa

Sostengono l’attività di LeccePedala: Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa