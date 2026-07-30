Lameck Banda riappare su Instagram: due storie dall’allenamento dopo i giorni di silenzio

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LECCE – Lameck Banda torna a mostrarsi pubblicamente dopo giorni di assenza e lo fa attraverso i social. L’esterno offensivo del Lecce ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram nelle quali appare impegnato in una seduta di allenamento, un contenuto che non è passato inosservato considerando il momento che sta vivendo il calciatore. Le immagini arrivano all’indomani della presa di posizione del Lecce, che aveva manifestato la propria preoccupazione per il mancato rientro del giocatore dopo il periodo di permesso concesso dalla società.

Il club salentino aveva spiegato di non essere riuscito a mettersi in contatto con Banda, annunciando che avrebbe valutato ogni aspetto della vicenda una volta ricostruiti i fatti.Pur senza rilasciare dichiarazioni o fornire chiarimenti sulla situazione, Banda ha scelto di affidare ai social il suo primo segnale pubblico.

Nei video condivisi si vede il calciatore mentre si allena regolarmente, lasciando intendere di essere in buone condizioni fisiche. Resta però ancora aperto il nodo del suo rientro in Italia. Le storie pubblicate su Instagram, infatti, non chiariscono quando il giocatore raggiungerà il resto della squadra né spiegano i motivi che hanno portato al prolungarsi della sua assenza.La vicenda continua quindi a essere seguita con grande attenzione. In attesa di ulteriori sviluppi e di un eventuale confronto con la società, le immagini diffuse da Banda rappresentano il primo elemento concreto emerso dopo giorni di silenzio.