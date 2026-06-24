Lecce, Fondazione partecipata, pace fiscale e 1,4 milioni alla Lupiae: il centrodestra porta a casa tre delibere chiave

LECCE – Mattinata intensa a Palazzo Carafa, dove la maggioranza guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone ha incassato il via libera a tre provvedimenti considerati strategici per il futuro della città: la nascita della Fondazione di partecipazione “Città di Lecce”, il pacchetto di misure per la definizione agevolata dei debiti tributari e la ratifica dell’anticipo di cassa da 1,4 milioni di euro alla Lupiae Servizi. Tre votazioni che hanno fotografato due scenari diversi: da una parte l’unanimità sulle misure fiscali a favore di cittadini e imprese, dall’altra il duro scontro politico sulla nuova fondazione e sul sostegno alla partecipata comunale.

La delibera più discussa è stata quella che istituisce la Fondazione di partecipazione “Città di Lecce”, approvata con 16 voti favorevoli e 10 contrari. Si tratta di uno degli strumenti inseriti nel programma elettorale del centrodestra per promuovere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città attraverso la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati. La nuova fondazione vedrà tra i soci fondatori Provincia di Lecce, Università del Salento, Conservatorio Tito Schipa, Accademia di Belle Arti e Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo.

“L’idea è quella di dotare Lecce di un soggetto capace di partecipare con efficacia ai più importanti bandi nazionali e internazionali”, ha spiegato il sindaco Poli Bortone, sottolineando come tutti gli enti coinvolti abbiano contribuito alla stesura dello statuto. Per la prima cittadina il vero salto di qualità arriverà con l’ingresso dei privati, chiamati a sostenere economicamente il progetto e a contribuire alla costruzione di una rete di promozione culturale e territoriale. La Regione Puglia, ha precisato il sindaco, non è stata esclusa ma potrà eventualmente aderire in una fase successiva: in particolare si è evitato il conflitto d’interessi, visto che l’ente regionale predispone i bandi con Puglia Promozione a cui la fondazione potrebbe partecipare.

Dai banchi dell’opposizione sono però emerse numerose perplessità. Sergio Della Giorgia ha parlato di uno strumento poco definito, con finalità troppo ampie e prive di una chiara gerarchia di priorità. “Più che uno statuto sembra un programma politico generale”, ha osservato, contestando l’assenza di un piano economico-finanziario e di indicatori che consentano di misurare i risultati. Critiche condivise da Carlo Salvemini, secondo cui una scelta così importante avrebbe richiesto obiettivi più chiari e una definizione preventiva del ruolo dei privati. Dubbi anche sul coordinamento e su un eventuale conflitto con la futura Dmo del Salento promossa dalla Camera di Commercio. Antonio Rotundo ha invece evidenziato il rischio di trasferire alla fondazione competenze proprie del Comune, mentre Christian Gnoni ha chiesto chi sarà chiamato a coprire eventuali perdite.

La maggioranza ha difeso compatta il progetto. Paolo Cairo ha definito la fondazione uno strumento moderno e flessibile, capace di attrarre finanziamenti e creare sinergie tra istituzioni, imprese e associazioni culturali. Monica Faggiano ha ribadito che la missione iniziale sarà concentrata sulla promozione culturale e sulla valorizzazione del patrimonio leccese attraverso bandi e fondi pubblici.

Nel suo intervento conclusivo, Adriana Poli Bortone ha respinto tutte le accuse di vaghezza degli obiettivi: “C’è un pregiudizio, perché si giudica prima di sapere come andranno le cose”, ha dichiarato. La sindaca ha inoltre contestato le critiche sull’eccessiva ampiezza degli obiettivi della fondazione: “Mi si dice contemporaneamente che l’oggetto sociale è indistinto e che è troppo ampio. Sono accuse che si contraddicono”. Quanto alla presenza di numerosi enti pubblici, ha ribadito che la costruzione di una rete richiede necessariamente più soggetti coinvolti.

Poli Bortone ha poi rivendicato la scelta di aprire il progetto al mondo privato: “Negli anni scorsi abbiamo visto sempre le stesse associazioni e sempre gli stessi privati molto operativi. Adesso vogliamo aprirci a tutti i privati. Scegliamo la fondazione per aprirci a tutti”. Nessun conflitto, inoltre, con la futura fondazione promossa dalla Camera di Commercio: “Le mission sono differenti”.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Via libera unanime, invece, alle due delibere fiscali che introducono la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali e l’adesione alla Rottamazione quinquies. I contribuenti con pendenze gestite direttamente dal Comune potranno estinguere il debito pagando soltanto il capitale, con l’azzeramento di sanzioni e interessi. Per i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023 sarà inoltre possibile aderire alla rottamazione prevista dalla normativa statale, beneficiando dell’eliminazione di interessi, sanzioni e aggi di riscossione e della possibilità di rateizzare gli importi fino a nove anni.

“Vogliamo offrire un’opportunità concreta a famiglie e imprese che si trovano ancora a fare i conti con le conseguenze delle crisi degli ultimi anni”, ha dichiarato Poli Bortone. L’assessore ai Tributi Maria Luisa Greco ha parlato di una misura fondata sul principio dell’equità, sottolineando che il Comune punta a favorire il recupero delle somme dovute senza aggravare la posizione dei contribuenti in difficoltà.

L’ANTICIPO DI CASSA ALLA LUPIAE

Molto più acceso il confronto sulla Lupiae Servizi. Con 16 voti favorevoli e 9 contrari il Consiglio ha ratificato la delibera che autorizza l’anticipo di cassa da 1,4 milioni di euro necessario a completare il percorso concordatario della partecipata. Secondo l’amministrazione, la scelta evita una vendita immediata dei terreni di via Lodi e via Cicolella, il cui valore è aumentato tantissimo dopo la trasformazione urbanistica che li ha resi edificabili.

“Dovere dell’amministrazione è tutelare il patrimonio e il lavoro”, ha affermato Poli Bortone, ricordando che le aree oggi valgono oltre 3,8 milioni di euro e rappresentano una garanzia per il Comune. L’opposizione, invece, ha contestato il cambio di strategia. Salvemini ha sostenuto che sarebbe stato sufficiente valorizzare in sede giudiziaria il nuovo valore dei terreni, mentre Antonio De Matteis ha chiesto quali garanzie avrà Palazzo Carafa qualora la vendita non dovesse concretizzarsi. A difendere l’operazione è stato Oronzino Tramacere: “La Lupiae non è un nemico, ma una società in house, che dà lavoro e che va salvaguardata”.

Al termine della seduta il centrodestra ha portato a casa tre tasselli importanti della propria agenda amministrativa: una nuova fondazione per la promozione culturale, una sanatoria fiscale destinata a famiglie e imprese e il sostegno finanziario alla partecipata comunale. Tre provvedimenti che continueranno a far discutere, ma che delineano con chiarezza la strategia della maggioranza per i prossimi anni.