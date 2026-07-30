Il Via del Mare secondo il Governo è strategico non solo per i Giochi del Mediterraneo

LECCE – Visita istituzionale questo pomeriggio presso lo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” di Lecce per verificare l’avanzamento dei lavori di restyling e ammodernamento che stanno interessando l’impianto, in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

Al sopralluogo hanno preso parte il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR Tommaso Foti, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, il Prefetto di Lecce Natalino Manno, il Vicario del Questore di Lecce Filippo Portoghese, il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla ed il Presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani.

La visita ha consentito di fare il punto sull’attuazione del cronoprogramma dei lavori, destinati a restituire alla città e al territorio un’infrastruttura moderna, sostenibile e all’altezza dei grandi eventi internazionali.

La visione del Presidente Saverio Sticchi Damiani, che nei primi discorsi interlocutori con il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto sognava di far diventare il Via del Mare un impianto all’avanguardia per poter ospitare i Giochi del Mediterraneo, ha preso forma fino a trasformarsi in realtà.

“Celebriamo una struttura che comincia ad essere all’avanguardia, che ospiterà i Giochi del Mediterraneo e offrirà nuovi comfort ai tifosi del Lecce” – le parole del Presidente al termine della visita.

“Una giornata importante per Lecce.” Ha dichiarato il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto. “Si raggiunge quello che è stato una visione del presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha condiviso anche con me, e questo è il risultato che presto diventerà realtà.

Vedere oggi questi lavori e la prospettiva che, da qui a poche settimane, questo stadio possa contare su un intervento così importante è un grande piacere, soprattutto pensando a come è nata questa vicenda.

Ricordo ancora la visita, quando ero ministro, del presidente Sticchi Damiani, che mi pose questa questione. Il Governo, in quella fase, decise di aumentare l’importo delle risorse da assegnare ai Giochi del Mediterraneo, anche per inserire questo intervento, e penso che sia stato un risultato molto importante e rilevante.

Mi piace sottolineare – continua Fitto – anche l’ottimo lavoro della struttura commissariale, come ho fatto questa mattina. I Giochi del Mediterraneo avevano, all’epoca, molti punti interrogativi. Si decise di compiere una scelta complessa, di assumersi una grande responsabilità con la nomina di un commissario e, questa mattina a Taranto e adesso qui a Lecce, stiamo toccando con mano che quella scelta è stata la scelta giusta.

Finalmente questi Giochi potranno essere una grande vetrina internazionale e una grande opportunità.”

“Verrà utilizzato per i Giochi del Mediterraneo – ha dichiarato il Ministro per lo Sport Andrea Abodi – ma è evidente che questa è una struttura che viene realizzata e implementata anche e soprattutto in prospettiva futura. I Giochi del Mediterraneo saranno una vetrina internazionale, ma ciò che riteniamo importante è che questo impianto abbia un utilizzo anche dopo la manifestazione, oltre che, ovviamente, per le attività sportive e calcistiche, anche per ospitare eventuali grandi eventi.

Ormai siamo in una fase molto avanzata dei lavori e penso che, quando sarà tutto completato, Lecce avrà uno stadio che possiamo definire all’altezza delle grandi sfide future.

Gli interventi sono stati numerosissimi, tutti di grande impatto. Lo vedete qua anche allo stadio Via del Mare, dove il cantiere è ancora vivace. Essendo arrivato tra gli ultimi ha sicuramente bisogno ancora di qualche tempo, ma dà già l’idea di quello che si produrrà: i tifosi del Lecce e i tifosi delle squadre ospiti avranno finalmente uno stadio coperto, l’illuminazione che sarà parte della copertura nelle quattro torri che verranno rimontate, un ammodernamento complessivo che riguarda i seggiolini e le strutture di ospitalità. È la dimostrazione di come un grande avvenimento e gli investimenti messi a disposizione possano lasciare un’eredità certa e duratura nel tempo, che vada a beneficio della comunità.”

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