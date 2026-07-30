Lei lo lascia e lui si vendica: appostamenti, scritte sui muri del paese e foto intime diffuse ad altri, indagato

SALENTO – Scritte offensive sui muri del paese, messaggi, telefonate, appostamenti e financo foto di lei inviate ad altri soggetti. Dopo la fine della relazione scatta la vendetta di lui. In forme e modalità disparate. L’ennesimo caso di amore tossico finisce in una denuncia con tanto di integrazione e arriva da un comune del basso Salento. I due avviano una relazione nell’aprile del 2025 ma pochi mesi dopo – a novembre – si conclude perché lei, una 27enne, è sfinita.

Lui, 13 anni più grande, infatti, ha il vizio del gioco d’azzardo e dell’alcol. Da quel momento, però, la ragazza vivrà un inferno: continue telefonate, messaggi: “Sei solo mia”. Il livello delle minacce si alza quando la ragazza si lascia alle spalle quella relazione tossica e intraprende una nuova storia con un altro uomo. Il suo ex, però, la compulsa in tutti i modi, anche con pedinamenti sotto casa di notte.

Purtroppo questo clima di tensioni crescenti si riflette sul nuovo rapporto instaurato che si conclude allea metà di luglio. E l’ex non modula i suoi comportamenti. Anzi li aggrava raggiungendo casa di mare della ragazza anche di notte. E aspetto ancora più grave, l’ex fidanzato invia foto intime di lei alla madre e ad alcuni amici. Tutti questi episodi, inevitabilmente, destabilizzano psicologicamente la ragazza e la sua famiglia facendoli sprofondare in una situazione psicologica compromessa.

La denuncia e la successiva integrazione, depositate per il tramite dell’avvocato Mauro Margarito, l’immediata richiesta di intervento della magistratura – si spera – possano porre fine a questa escalation di violenze psicologiche.