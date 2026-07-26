Incendio a Rivabella, gara di solidarietà per ricostruire il lido bruciato

Una catena di solidarietà si è costituita nelle scorse ore per aiutare la ricostruzione del lido Holiday Beach di Rivabella, andato distrutto nell’incendio divampato venerdì nella pineta che si affaccia sul litorale nord di Gallipoli, tra Rivabella e Padula Bianca.

Confimprese demaniali di Lecce ha attivato una campagna di sensibilizzazione tra i suoi 200 associati: i titolari di numerosi stabilimenti balneari associati stanno offrendo gratuitamente attrezzature balneari per ripristinare quanto prima i servizi. C’è chi ha offerto soldi, chi passerelle in legno , chi frigoriferi e freezer, chi ombrelloni e lettini. Una società si è anche offerta per ricostruire immediatamente la struttura.

Il Comune di Gallipoli, col sindaco Flavio Fasano, sta inoltre verificando la possibilità di sostenere, con un’apposita delibera di giunta, la continuità dell’impresa demaniale attraverso il rinnovo immediato della concessione, per garantire l’accesso al credito bancario. “Un aiuto concreto, una promessa qualificata a rinnovare la concessione in scadenza”, afferma Fasano.

Sono oltre sei gli ettari di macchia mediterranea distrutti dall’ incendio, di natura presumibilmente dolosa. L’incendio ha coinvolto un cordone di forze dell’ordine e di associazioni di pronto intervento (Protezione Civile e Croce Rossa) e ha richiesto oltre cinque ore per spegnere i roghi.