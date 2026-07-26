Fauna del Salento: La raganella, l’anfibio che si crede un igrometro

Piccola, verde e dotata di dischi adesivi sulle zampe che le permettono di arrampicarsi ovunque tranne che lontano dai guai, la raganella è l’equivalente anfibio di un sensore di laboratorio estremamente costoso e delicato.
Con i suoi tre-cinque centimetri di lunghezza, vanta una pelle talmente sottile e vascolarizzata da assorbire qualsiasi sostanza presente nell’acqua, trasformandola in una sentinella involontaria contro i fitosanitari e i metalli pesanti.
Durante la stagione degli amori, il maschio gonfia il sacco vocale subgolare per emettere decibel sproporzionati alla sua stazza, sfidando i rivali e la quiete pubblica.
La sua sopravvivenza è costantemente insidiata dal tombamento dei fossi campestri e dalla presenza del gambero rosso della Louisiana, un crostaceo alloctono che considera i girini di raganella poco più di uno snack da aperitivo.
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