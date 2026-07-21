Dall’olio extravergine alla cosmesi naturale: l’evoluzione della famiglia Negro Valiani

L’olio extravergine di oliva è uno degli ingredienti più rappresentativi della cultura mediterranea. Nel nostro Salento, è legato alla tavola, al paesaggio e alla storia agricola di intere generazioni. Ma negli ultimi anni l’olio evo sta trovando nuovi ambiti di valorizzazione, anche oltre il settore alimentare.

È in questo contesto che si inserisce il percorso della famiglia Negro Valiani, azienda agricola salentina attiva da quattro generazioni nella produzione di olio extravergine di oliva. Dalla lunga esperienza maturata negli oliveti nasce anche ABOLEA, una linea cosmetica che valorizza le proprietà dell’olio evo e interpreta l’ulivo come risorsa per il benessere e la cura della persona.

Una tradizione nata nel Salento

La storia della famiglia Negro Valiani ha radici profonde. L’attività prende avvio nel 1933 a Presicce, con Pietro Valiani, impegnato nella produzione di olio, vino e cereali. Da quel primo nucleo nasce un percorso imprenditoriale familiare che attraversa quasi un secolo di trasformazioni agricole.

Nel tempo, il frantoio viene modernizzato e l’azienda cresce, mantenendo però un forte legame con la terra e con la dimensione familiare del lavoro. Con Pierina Valiani e Nicola Negro arriva una prima fase di espansione e rinnovamento, poi proseguita dai figli a partire dagli anni Novanta.

È proprio in questa fase che la produzione di olio extravergine di oliva assume una direzione più moderna, con l’introduzione di tecnologie avanzate e una crescente attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Il biologico come scelta anticipatrice

Uno dei momenti più importanti del percorso aziendale è il 1991, anno in cui Negro Valiani ottiene la certificazione biologica. Una decisione presa in anticipo rispetto alla diffusione più ampia del biologico nel comparto agroalimentare e coerente con una visione agricola orientata alla tutela dell’ambiente.

“Abbiamo creduto nel biologico quando non era ancora una scelta diffusa”, afferma Daniele Negro Valiani. “Oggi quella decisione racconta il nostro modo di vedere l’agricoltura: non sfruttare la terra, ma accompagnarla e proteggerla”.

La scelta del biologico non riguarda soltanto il metodo di coltivazione. Per un’azienda olivicola, significa preservare la vitalità del suolo, rispettare i cicli naturali e ridurre l’impiego di sostanze chimiche di sintesi. Una filosofia produttiva che si riflette tanto nell’olio extravergine quanto nei progetti nati successivamente dalla stessa materia prima.

ABOLEA e il valore dell’olio evo nella cosmesi

La nascita di ABOLEA rappresenta l’evoluzione naturale dell’esperienza olivicola della famiglia Negro Valiani. L’olio extravergine di oliva, ricco di componenti antiossidanti, viene interpretato come una risorsa non soltanto alimentare, ma anche cosmetica.

Il progetto si inserisce nel crescente interesse verso la cosmesi naturale e verso formulazioni ispirate a ingredienti di origine vegetale. In questo caso, il punto di partenza non è una materia prima qualsiasi, ma un prodotto fortemente legato al territorio pugliese e alla storia dell’azienda.

“Con ABOLEA abbiamo voluto raccontare un altro volto dell’ulivo”, spiega Daniele Negro Valiani. “Dall’olio possono nascere non solo gusto e alimentazione, ma anche cura, benessere e attenzione alla persona”.

Energia pulita ed economia circolare

Il percorso verso nuovi ambiti di valorizzazione si accompagna a una più ampia attenzione all’ambiente. Nel 2011 l’azienda installa sulla struttura produttiva un impianto fotovoltaico da oltre 50 kW, che consente l’autosufficienza energetica durante la campagna olearia.

Accanto all’energia pulita, l’azienda applica pratiche di economia circolare. Il letame recuperato da allevatori locali viene utilizzato come concime organico, mentre i residui delle potature degli ulivi sono valorizzati come biomassa o materiale riutilizzabile. Anche la raccolta e il corretto smaltimento degli oli vegetali esausti rientrano in una gestione responsabile del ciclo produttivo.

L’ulivo come risorsa completa

Nel caso della famiglia Negro Valiani, l’ulivo non è soltanto una coltura agricola, ma una risorsa da interpretare in modo ampio. Produce olio, racconta un territorio, alimenta una filiera sostenibile e può diventare ingrediente per nuovi prodotti dedicati al benessere.

La linea ABOLEA rappresenta proprio questa prospettiva: una tradizione che non resta ferma, ma si apre a nuovi linguaggi e nuovi mercati senza perdere il proprio legame con la terra d’origine.

Dal Salento, l’olio extravergine diventa così non solo espressione di gusto, ma anche ingrediente di cura, bellezza e rispetto per l’ambiente.