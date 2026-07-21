Soddisfazione di Confindustria Lecce per l’esito della vicenda Fiusis

Confindustria Lecce esprime soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’illegittimità degli atti adottati dal GSE nei confronti di Fiusis, ponendo definitivamente fine a una lunga vicenda giudiziaria che aveva gravemente compromesso la continuità operativa della nostra azienda associata. La pronuncia dell’Organo Supremo della giustizia amministrativa, che segue le decisioni favorevoli del TAR del Lazio e della Corte d’Appello di Lecce, conferma la correttezza dell’operato di Fiusis e restituisce piena certezza giuridica al suo percorso imprenditoriale.

“Esprimiamo la nostra vicinanza a Marcello Piccinni, all’azienda ed ai lavoratori, che in questi anni hanno affrontato una prova estremamente difficile con senso di responsabilità, determinazione e fiducia nelle istituzioni – commenta il presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì. L’esito definitivo del contenzioso conferma come il rispetto delle regole e la tutela dei diritti rappresentino un presidio fondamentale per il sistema economico e produttivo del Paese”.

Per Confindustria Lecce, la vicenda richiama anche l’attenzione sul rapporto tra le imprese e i grandi soggetti pubblici o partecipati che operano in posizione dominante nei rispettivi mercati. “Le piccole e medie imprese – prosegue Nicolì – costituiscono l’ossatura del nostro sistema produttivo e meritano rapporti improntati a proporzionalità, trasparenza e leale collaborazione. Decisioni unilaterali che incidono sulla continuità aziendale possono produrre conseguenze economiche, finanziarie e reputazionali molto gravi, anche quando vengono successivamente dichiarate illegittime. La competitività del nostro territorio si fonda sulla fiducia di chi investe. È quindi essenziale garantire certezza del diritto e rapporti equilibrati tra amministrazioni e imprese. La decisione del Consiglio di Stato restituisce giustizia a un’azienda del nostro territorio e riafferma un principio fondamentale: chi investe, creando occupazione e generando valore per il territorio, deve poter operare in un contesto di regole chiare, certe e rispettate nel tempo”

Confindustria Lecce rinnova il proprio sostegno a Fiusis, con l’auspicio che l’azienda possa ora concentrarsi sul rilancio delle proprie attività e sul consolidamento del percorso di innovazione e sostenibilità che l’ha resa un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.