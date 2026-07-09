Darsena di San Cataldo, Siculella (MIND) : “Il mare ha partorito il pesciolino”.

“Così come la montagna il topolino, il nostro mare ha partorito un pesciolino”.

Alberto Siculella, Presidente di MIND Menti Indipendenti, osserva le ultime vicende della darsena di San Cataldo.

“Apprendiamo che la darsena sarà aperta e gestita per meno di 4 mesi, e non oltre il 31 ottobre. Una soluzione tampone e provvisoria dopo che, con grave ritardo, è stato ripulito lo specchio d’acqua che versava in tali condizioni da indurre il precedente gestore – Salento Navigando – a cessare anticipatamente la gestione, impossibilitati dalle condizioni della darsena, la cui situazione igienico sanitaria si era fatta molto grave”. Annota il

Presidente di MIND Menti Indipendenti.

“Perché la pulizia non sia avvenuta qualche mese prima, venendo incontro alle necessità del gestore precedente, che invece si è visto costretto a recedere anticipatamente?” si chiede Siculella.

“Ci saremmo evitati mesi di totale blocco, possibili contenziosi e garantito continuità di gestione annuale. Un ritardo che invece si è tradotto in una nuova gestione, affidata per soli 4 mesi, i più remunerativi dal punto di vista degli ormeggi. Esultare per questo – l’affondo di Siculella – dopo due anni di flop, nonostante le promesse disattese della campagna elettorale, appare quanto meno irrispettoso nei confronti di diportisti e cittadini. Non parliamo più di pescatori, perché ne è rimasto solo uno, ormai un martire più che un lavoratore”. Continua Siculella.

“L’unica vera e potenziale svolta sarà offerta dal finanziamento del CIS 2022, i cui lavori partiranno nel 2027. Pertanto ad oggi, di tutte le promesse fatte, per mano di questa amministrazione c’è una tardiva pulizia ed una soluzione tampone, per di più provvisoria. Un pesciolino, insomma. Ma sembra vada bene in un fritto misto” conclude Siculella.