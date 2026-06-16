Idria, lavori infiniti e strade impraticabili. Siculella (MIND): “qualcuno si attivi e dia risposte alla cittadinanza”

LECCE – “Che la situazione a Lecce sia grave è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono situazioni che sembrano lontane dalla città e distanti da amministratori, istituzioni e aziende che operano per servizi e sotto servizi urbani”. Alberto Siculella, Presidente di MIND Menti Indipendenti, affida ad una nota l’esito di un sopralluogo presso il quartiere Idria.
“Qui ci sono nato e ho passato l’infanzia, ci torno spesso, ma questa volta per segnalazioni di cittadini esasperati che mi hanno invitato ad osservare la condizione di strade, marciapiedi e tubi di Acquedotto Pugliese, in alcuni casi con evidenti perdite, che si snodano provvisoriamente sull’asfalto, per lavori in corso”, sostiene Siculella.
“Ciò che appare incredibile è che non vi è alcun cartello lavori, nessuna comunicazione, nessuna data certa. Da anni si susseguono lavori, con ripristini vergognosi. È una questione di sicurezza, igiene e decoro. Datevi una mossa, date un segnale alla comunità di questo quartiere”.
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