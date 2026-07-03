Lunedì 6 luglio laboratorio online di educazione alimentare con il progetto MoEBIUS

Un nuovo appuntamento del progetto MoEBIUS dedicato all’educazione alimentare per il benessere psicofisico degli studenti

Lunedì 6 luglio alle ore 18.30 si terrà il webinar “Cibiamoci: Mangiare bene per studiare meglio!”, laboratorio online di educazione alimentare promosso nell’ambito del progetto MoEBIUS 2 – Movimento, Equilibrio e Benessere In una Università Sostenibile, finanziato dal MUR attraverso l’Avviso PRO-BEN 2.

L’incontro fa parte di un percorso di laboratori di educazione alimentare volti alla promozione di stili di vita sani e sostenibili tra gli studenti, condotto in diretta streaming.

Il webinar esplorerà il legame tra alimentazione e benessere, offrendo alla comunità universitaria strumenti pratici per costruire un rapporto più consapevole con il cibo, in un’ottica di prevenzione primaria e di cura di sé nella vita accademica quotidiana.

Interverranno la dott.ssa Marta Ingrosso, psicologa e psicoterapeuta, la dott.ssa Barbara Santoro, biologa nutrizionista, e la dott.ssa Silvia Perrone, psicologa e psicoterapeuta, insieme a Michael Mancino, studente dell’Università del Salento, che porterà la sua testimonianza diretta.

Il webinar sarà registrato e reso disponibile successivamente, per consentire a chi non potrà partecipare in diretta di usufruire comunque dei contenuti del laboratorio.

Oltre agli appuntamenti di educazione alimentare, il progetto MoEBIUS 2 mette a disposizione degli studenti un servizio di consultazione nutrizionale online personalizzata, su prenotazione, offrendo un supporto individuale per accompagnare la comunità studentesca verso scelte sane e sostenibili.

Il progetto MoEBIUS 2 coinvolge l’Università del Salento (con il coordinamento scientifico del Prof. Omar Gelo) insieme a una rete di partner istituzionali, e si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative nazionali per la promozione del benessere psicofisico e la riduzione del disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca.

La partecipazione è aperta agli studenti universitari.

Per seguire il webinar: https://meet.jit.si/sationlus