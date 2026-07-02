Bimba di 2 anni rischia di annegare in riva al mare, salvata dalla madre e dal bagnino

Casalabate (Lecce) – Era in acqua ed ha rischiato di annegare. Solo l’immediato intervento della madre e di un bagnino le ha salvato la vita.

Tanta paura questa mattina, attorno a mezzogiorno, a Casalabate, marina gestita a metà da Squinzano e Trepuzzi, per una bambina di appena due anni.

La piccola era con la famiglia sulla spiaggia per una tranquilla giornata di sole e di mare, quando ha rischiato di annegare.

L’allarme è scattato subito e l’intervento immediato della madre ha evitato la tragedia: la donna ha infatti adagiato la piccola sul bagnasciuga e, con il supporto del bagnino del lido e di alcuni bagnanti presenti, è riuscita a farle espellere l’acqua che la figlioletta aveva ingerito.

Inizialmente la bambina non reagiva agli stimoli ed è stato quindi subito allertato il numero di emergenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e ha trasportato d’urgenza la piccola al Vito Fazzi di Lecce per tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente la vicenda si è risolta, seppur con tanta paura.