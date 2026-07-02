Ferisce a colpi di forbice il figlio: tentato omicidio. E spunta una pistola. Rimane in carcere

ROCA VECCHIA (Lecce) – Rimane in carcere Giuseppe Giannone, responsabile del grave ferimento del figlio, Luca, di 50 anni, episodio risalente a domenica pomeriggio nella marina di Rioca Vecchi. E spuntano nuovi dettagli: nel corso della lite sarebbe spuntata una pistola. Con il colpo in canna. Ad impugnarla, secondo le granitiche indagini dei carabinieri corroborate dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze ritenute “neutrali”, sarebbe stato il padre.

Nel corso di un’animata discussione, sempre per lo stesso movente: questioni di eredità. Liti che andavano avanti ormai dal 2012. Alla vista della pistola e del gesto del genitore di scarellarla, Giannone junior riesce a disarmare il padre e a scagliarsi contro per poi colpirlo con il calcio dell’arma. Ma il più grande dei due non demorde. Impugna un paio di forbici da sarto e colpisce il figlio in disarmo. Con l’intenzione di uccidere come riporta la giudice nella convalida dell’arresto. L’indagato ha cercato di difendersi.

Tra autodafé, ritrattazioni e contraddizioni, alla fine, ne è uscito malconcio dal faccia a faccia con la giudice. Assistito dall’avvocato Silvio Verri, ha prima riferito che l’arma l’aveva nascosta nei pantaloni, per di averla recuperata da una stanza salvo poi optare per un’atra ricostruzione: l’avrebbe estratta da un cassetto in veranda dopo averla chiesta a un suo conoscente.

Nel frattempo, la pm Maria Grazia Anastasia ha avanzato richiesta di ascoltare la vittima – tuttora ricoverata nel reparto di Chirurgia generale al Vito Fazzi – in sede di incidente probatorio in modo da cristallizzare le dichiarazioni in vista di un’apertura del processo. Il figlio è seguito dall’avvocata Francesca Conte.