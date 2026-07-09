Edilizia, allarme da Confapi: «Preoccupano i ritardi sul prezzario nazionale, la Regione Puglia l’ha già adeguato»

Lecce – I soldi stanziati non bastano, le PMI edili anche nel Salento restano senza pagamenti e Confapi chiede regole certe e un prezzario nazionale immediato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato, con un recente decreto, 695,9 milioni per 860 cantieri allo scopo di compensare il caro materiali della “prima finestra 2025”. Il problema, però, secondo Confapi Aniem, è che l’emergenza è diventata strutturale. A metà 2026 non sono ancora stati pagati oltre 100 milioni del 2024 e servono circa 2 miliardi in totale per le compensazioni già maturate.

La Legge di Bilancio scarica la responsabilità sulle stazioni appaltanti. Ma per Confapi questo non garantisce certezza alle piccole e medie imprese, che rischiano di non essere pagate in base ai reali prezzi di mercato. Per questo la richiesta è di uscire dalla logica dell’emergenza con un assestamento di bilancio urgente. Ed è assolutamente necessario attivare subito il “prezzario nazionale” e l’organismo di monitoraggio previsti dal nuovo Codice Appalti, con il coinvolgimento delle associazioni di impresa.

Un esempio virtuoso arriva invece dalla Regione Puglia, il cui prezzario è il primo in Italia con la cosiddetta codifica TOL: le tipologie omogenee collegano le lavorazioni dei prezzari regionali agli indici usati per calcolare la revisione prezzi nei lavori pubblici.

«Da apprezzare il fatto che il nuovo prezzario, pubblicato sul sito della Regione Puglia, sia in vigore già dal primo luglio scorso – aggiungono Giuseppe Petracca e Carmine Nuzzaci, per Confapi Aniem Lecce – E questo, grazie all’impegno concreto del funzionario di settore, l’ingegnere Roberto Polieri e di tutto il suo staff, senza trascurare l’ottimo lavoro svolto da Dino de Paolis, in qualità di amministratore della società incaricata di redigere il prezzario. E ovviamente il nostro ringraziamento va anche alla parte politico-istituzionale, in primis al presidente Antonio Decaro, che ha dimostrato grande sensibilità. Finalmente la Puglia è pioniera in questo ambito: siamo i primi in Italia».