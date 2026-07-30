Esposto Sappe, ‘Nelle carceri pugliesi situazione insostenibile’

Il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha presentato un esposto alla Procura di Taranto e annuncia che nei prossimi giorni lo farà anche nelle altre Procure pugliesi, per denunciare la situazione delle carceri della regione, “ritenuta ormai insostenibile”.

Secondo il Sappe, “il principale nodo resta il grave sovraffollamento degli istituti penitenziari pugliesi, che avrebbe raggiunto livelli prossimi al 180%, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità”. Il Sappe, assistito dall’avvocato Fabrizio Lofoco, sostiene che “il sovraffollamento, unito alla carenza di personale di Polizia Penitenziaria, educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, renda di fatto impossibile garantire il percorso rieducativo della pena previsto dall’articolo 27 della Costituzione”.

Il documento richiama, inoltre, l’attenzione sulle condizioni di lavoro degli agenti, “con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti ricadute sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori”. Tra le criticità evidenziate, figurano anche “l’insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l’esposizione costante al fumo passivo all’interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate durante il periodo estivo, che in alcuni reparti – rileva il sindacato – raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità degli istituti”.

Con l’esposto si chiede che “vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate affinché le istituzioni intervengano con urgenza per affrontare una situazione definita ormai fuori controllo. L’obiettivo – conclude la nota del Sappe – è garantire il rispetto della legalità, della dignità delle persone detenute e dei diritti del personale di Polizia Penitenziaria, restituendo efficienza e credibilità al sistema penitenziario pugliese”.