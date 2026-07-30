La ricetta del giorno: Pasta fredda con crema di peperoni

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di pasta corta
2 peperoni rossi
300 gr di ricotta
Curry
Sale
Olio evo
Prezzemolo tritato
Procedimento
Lavare i peperoni e tagliarlo a fette sottili;
Saltare in una pentola con un filo d’olio aggiungendo un poco di acqua per circa 10 minuti;
Frullare e aggiungere la ricotta;
Insaporire con un cucchiaio di curry;
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolare al dente;
Lasciare raffreddare e condire con il composto.
Decorare con il prezzemolo e servire.
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