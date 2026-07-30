Orecchiette nelle ‘nchiosce, 12 chef celebrano la regina della cucina pugliese

Torna il 4 e 5 agosto, nel centro storico di Grottaglie (Taranto), la dodicesima edizione di “Orecchiette nelle ’nchiosce”, evento che celebra uno dei simboli più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese attraverso un percorso di gusto tra i vicoli della città delle ceramiche.

“Per due serate, il centro storico di Grottaglie, con le sue ‘nchiosce, i caratteristici vicoli bianchi della città, si trasformerà – informa una nota – in un grande ristorante a cielo aperto dove il pubblico potrà degustare 13 creazioni originali realizzate da 12 chef pugliesi con ingredienti di qualità, legati alla territorialità e alla sostenibilità”.

Gli chef saranno ospitati in postazioni distribuite nel centro storico e proporranno la loro personale interpretazione del piatto simbolo della regione. Tra le proposte saranno presenti anche piatti gluten free, pensati per garantire gusto e identità mediterranea a tutti i visitatori. Il viaggio enogastronomico sarà completato da cantine e birrifici artigianali, con etichette selezionate in abbinamento ai piatti e una proposta beverage pensata per accompagnare l’intero percorso.

I visitatori dell’evento potranno assistere dal vivo ai segreti della lavorazione artigianale grazie a Nunzia Caputo, conosciuta in tutta Italia come la “Regina delle Orecchiette”, e Zia Lella, Aurelia Arces, custode della tradizione gastronomica grottagliese. Saranno assegnati riconoscimenti ai piatti più apprezzati, attraverso un vero e proprio concorso dedicato alle creazioni proposte dagli chef.