Dieci anni di birra Calènder: a Sannicola tre giorni di birra artigianale, street food e grande musica dal vivo

SANNICOLA (LE) – Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 agosto 2026 il parco di Via delle Viole a Sannicola ospita la nuova edizione del Calènder Beer Fest, tre serate a ingresso gratuito organizzate in collaborazione con il Comune di Sannicola. La formula è quella collaudata che negli anni ha attratto migliaia di persone: le birre Calènder spillate direttamente da chi le produce, il miglior cibo da strada della Puglia e tre concerti immersi nel verde, per vivere al meglio le notti estive del Salento.

La programmazione musicale si apre sabato 8 agosto con i VEGA80 e il loro travolgente viaggio sonoro negli anni Ottanta. Domenica 9 agosto sale sul palco Alla Bua, una delle formazioni più rappresentative della musica popolare salentina, pronta a far ballare il pubblico al ritmo della pizzica. Il festival si chiude lunedì 10 agosto con Bar Italia, lo spettacolo itinerante che trasforma la piazza in una grande discoteca a cielo aperto.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo speciale per il festival e per il birrificio che lo promuove, che festeggia i suoi primi dieci anni di storia. Nato nel 2016 a Tuglie — con un nome che omaggia la calandra, l’uccello simbolo dello stemma comunale — Calènder è rimasta un’impresa di famiglia guidata da due mastri birrai, padre e figlio. Le sue birre sono autenticamente artigianali: non pastorizzate, non filtrate, rifermentate in bottiglia e prive di qualsiasi additivo.

L’appuntamento è quindi per l’8, il 9 e il 10 agosto 2026 nel parco di Via delle Viole a Sannicola (LE), con apertura dei cancelli dalle ore 20:30 e ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social Instagram e Facebook del birrificio (@birra_calènder) oppure contattare la sede di Via Leonardo Da Vinci 1/C a Tuglie (LE) all’indirizzo e-mail birracalender@gmail.com.