Ditta individuale? No. Società di fatto! Il Tribunale di Lecce condanna in solido imprenditore e operaio

Per i giudici, non basta che la ditta sia formalmente individuale:il Tribunale di Lecce condanna in solido imprenditore e operaio per inadempimento contrattuale, per aver realizzato una società di fatto. I fatti risalgono al periodo Covid e, in particolare, si inseriscono nel filone dei lavori edili realizzati nell’ambito della normativa dei bonus ristrutturazione. In tale contesto, il committente, dopo aver rinvenuto sui social una ditta della zona ed averla contattata ai riferimenti ivi indicati, affidava alla stessa la ristrutturazione del proprio immobile, pagando immeditatamente l’intero importo convenuto. Sebbene il bonifico fosse stato correttamente versato alla ditta, il committente, fin dal primo contatto telefonico, aveva avuto rapporti esclusivamente con un operaio che, di fatto, era apparso agli occhi del committente come vero e proprio titolare dell’impresa, financo firmando il contratto di appalto.

Accadeva poi che i lavori si protraevano ben oltre la data di scadenza concordata, ed anzi non venivano mai ad essere ultimati. Sicché il committente, agendo in giudizio con l’assistenza dell’avv. Vincenzo Russo, citava in causa sia il titolare della ditta, sia pure l’operaio, sostenendo l’esistenza di una vera e propria società di fatto e, dunque, una responsabilità solidale di quest’ultimo. Ebbene, con sentenza del 28.7.2026, il Tribunale Civile di Lecce, accogliendo integralmente la domanda proposta dall’avv. Russo, ha riconosciuto l’esistenza di una società di fatto tra titolare formale della ditta e operaio, condannando in solido i convenuti alla refusione di oltre diecimila euro in favore del committente, nonché condannando gli stessi al pagamento delle spese legali e di CTU. La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui l’esistenza di una società di fatto — anche occulta o meramente apparente — può essere accertata attraverso manifestazioni esteriori sintomatiche dell’attività di gruppo, quali la gestione condivisa dei rapporti con la clientela, l’utilizzo promiscuo di risorse aziendali e l’assunzione di obbligazioni verso terzi senza declinare la propria responsabilità.