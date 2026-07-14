Festa dell’estate per i giovani di Confindustria Lecce

Ritrovarsi, creare nuove connessioni, condividere idee e trascorrere una serata all’insegna della convivialità. È questo lo spirito della Festa d’Estate 2026 del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce, in programma sabato 18 luglio, alle ore 21.30, presso il BluBay Club di Castro.

Il “White Dinner Show” sarà un’occasione per incontrarsi in un’atmosfera informale, favorire nuove conoscenze e consolidare i rapporti tra imprenditori e rappresentanti dei principali movimenti giovanili del territorio.

La serata prenderà il via con la cena accompagnata dalla live performance di Antonio Viceversa, dj e speaker diRadio Deejay, per poi proseguire con musica e divertimento in pista. Il dress code sarà rigorosamente total white, per un appuntamento che unirà networking, musica e convivialità in una delle location più suggestive della costa salentina.

“La Festa d’Estate è uno dei momenti più significativi della vita del nostro Gruppo – afferma il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce, Federico Costantini Vergallo –. È un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità imprenditoriale, creare nuove relazioni e consolidare quelle già esistenti. Siamo convinti che il confronto e la condivisione siano strumenti indispensabili per affrontare le sfide del fare impresa e generare valore per il territorio.Come Giovani Imprenditori vogliamo continuare a costruire occasioni di incontro che favoriscano non solo il networking, ma anche la nascita di nuove idee, collaborazioni e progettualità. Le relazioni rappresentano un patrimonio prezioso per la crescita delle imprese e della nostra comunità associativa”.

Le adesioni sono aperte fino al 15 luglio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il seguente link:

https://shorturl.at/MTx4q