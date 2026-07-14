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Trentadue ragazzi creano sei startup in una settimana nel Summer Camp di WeDo Academy

Gli imprenditori in erba, dai 13 ai 18 anni, hanno anche imparato come sfruttare l'AI a loro vantaggio

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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