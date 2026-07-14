Trentadue ragazzi creano sei startup in una settimana nel Summer Camp di WeDo Academy

Lecce – Si è appena concluso a Lecce il Summer Camp 2026 di WeDo Academy (la scuola che a scuola non si fa): sei giornate intense, dal 6 all’11 luglio, durante le quali 32 ragazzi tra i 13 e i 18 anni hanno trasformato le proprie idee in sei startup complete di nome, logo, modello di business e prototipo dell’app, sviluppate anche con il sapiente ausilio dell’intelligenza artificiale. Anche quest’anno il Camp si è svolto presso la bella e funzionale sede della società Links, grazie alla sempre spontanea e gentile disponibilità del Ceo Giancarlo Negro.

Il metodo è quello che contraddistingue WeDo Academy, divertirsi nel conoscere, sperimentare e acquisire la mentalità imprenditoriale attraverso la creazione reale di micro startup, economiche e sociali. Accanto ai ragazzi, per tutta la settimana, coach esperti, junior coach, imprenditori e professionisti, oltre a condividere testimonianze ed esperienze reali, hanno incentivato e affiancato le ragazze ed i ragazzi del Camp con alcuni fili conduttori chiari: “Ogni singolo ragazzo ha un grande potenziale creativo”, “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, “Il fallimento non esiste, esistono solo i tentativi non riusciti” e “Con ottimismo, passione e impegno si possono creare dei capolavori”.

Il risultato sono sei startup, sei progetti concreti ideati dai giovani per rispondere a problemi reali.

GreenTrack – Muoviti, guadagna e lascia il segno. Una web app che gamifica il trasporto pubblico, trasformando ogni spostamento sostenibile in punti e premi, contribuendo alla riduzione della CO₂ e incentivando l’uso di bus, treni e biciclette.

WeMusic – La tua musica, la tua scelta, il tuo backstage. Una piattaforma che valorizza i talenti musicali del territorio, mettendo in contatto artisti emergenti, studi di registrazione e locali per favorire nuove opportunità. Per la cronaca, questa è risultata la startup vincente, secondo la giuria di questa edizione del Camp.

InnovaCity – Un ponte tra aziende e giovani. Un’app in stile contest in cui le imprese propongono sfide reali e i ragazzi rispondono con idee innovative, favorendo employer branding, innovazione e impatto sociale.

Tuko – Dalla bottega al mondo intero. Il marketplace dedicato agli artigiani italiani che non vendono ancora online, valorizzando le produzioni locali attraverso storytelling e spedizioni sostenibili.

SoulSync – Sintonizza la tua anima. L’app contro la solitudine giovanile che mette in contatto persone con gli stessi interessi e propone eventi nella propria zona per favorire incontri dal vivo.

ROVE – Scoperto dai giovani, per i giovani. Un’app di viaggio in cui l’utente racconta chi è, quali sono le sue passioni e interessi e l’intelligenza artificiale costruisce itinerari personalizzati tra esperienze autentiche suggerite dalla community.

Finisce tutto qui? Certo che no. Come per gli anni scorsi, le ragazze e ragazzi che hanno dato vita alle startup durante il Summer Camp a settembre saranno seguiti in una sorta di “follow up” curato dai coach di WeDo, con la novità quest’anno di poter avere uno spazio presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce e di creare un ecosistema dei giovani, gestito dai giovani, dove le idee potranno trasformarsi in progetti concreti grazie anche alla collaborazione con imprese e istituzioni del territorio e aziende nazionali.

«Questi ragazzi ci hanno ricordato che l’ovvio di oggi è sempre stato l’impossibile di ieri – commenta Giancarlo Orsini, cofondatore e coach di WeDo Academy – Non abbiamo insegnato loro a usare strumenti, li abbiamo aiutati a diventare protagonisti, ad avere il coraggio di provarci e a mettere le gambe alle proprie idee.»

«Il Camp di quest’anno è stato esplosivo, i ragazzi sono stati esplosivi! – aggiunge Daniele Manni, cofondatore di WeDo Academy – Non è da tutti scegliere di trascorrrere un’intera settimana a metà luglio ad immaginare e a creare il proprio futuro, questi 32 ragazzi lo hanno fatto. Hanno saputo lavorare in team, affrontare sfide e risolvere micro problemi, sempre col sorriso sul volto e la gioia nel cuore. Per noi coach non c’è soddisfazione maggiore.»

WeDo Academy è un’associazione di promozione sociale nata a Lecce nel 2021 con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alla mentalità imprenditoriale e all’uso consapevole delle nuove tecnologie, coniugando intelligenza artificiale e intelligenza emotiva. Attraverso summer camp, laboratori, percorsi formativi e incontri con imprenditori e professionisti, accompagna gli studenti dall’idea al progetto concreto, promuovendo innovazione, creatività e impatto sociale.

Le attività di WeDo Academy si fondano sulla lunga e riconosciuta esperienza del docente di imprenditorialità giovanile Daniele Manni. Da 25 anni l’insegnante leccese incentiva i propri studenti ad ideare, realizzare e condurre startup innovative da lanciare sul mercato reale. La sua particolarissima tecnica didattica è denominata “LEARNING (Entrepreneurship) BY DOING (startups)”, (imparare l’imprenditorialità facendo startup). In questi anni i suoi studenti hanno dato vita a decine di startup (Mabasta, ECOisti, Salentia, Sportzine, Curly Brothers, etc.) le quali, oltre alla soddisfazione economica, hanno fatto incetta di premi importanti e vinto bandi considerevoli.

Ad assistere e seguire i ragazzi, in WeDo Academy, sono i Junior Coach Francesco Pio Manca, Luigi Carratta, Luis Ferramosca e Andrea Panaresi insieme ai Senior Coach Andrea Antonaci, Ettore Ferramosca, Bibop Gresta, Daniele Manni, Marco Nardin, Giancarlo Orsini, Donatella Rampinelli, Pietro Santoro, Donato Zollino e all’esperta di counseling Sonia Polimeno.