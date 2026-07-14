Le previsioni meteo di domani 15 luglio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino al Nord con nubi sparse e schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell’instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l’intera giornata, senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Campania.

Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo.

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