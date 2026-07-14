La Corsa Copertinese unisce il Salento nel segno dello sport per tutti e dell’inclusione

COPERTINO (Lecce):Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la quarta edizione della Corsa Copertinese, un appuntamento imperdibile che promette di riempire di energia, passione e sport il cuore della città, il prossimo 19 luglio 2026. La manifestazione di atletica leggera di corsa su strada è ormai un punto di riferimento nel panorama podistico locale, essendo inserita ufficialmente nel calendario FIDAL e valida come quarta prova del prestigioso circuito provinciale Running in Salento. L’evento prenderà il via nel tardo pomeriggio, con il ritrovo degli atleti fissato per le ore 17:30 nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, mentre lo start ufficiale verrà dato alle ore 19:00.

I partecipanti si sfideranno su una distanza complessiva di 7 chilometri, affrontando un circuito urbano avvincente e tecnico da ripetere per due giri, che permetterà anche al pubblico di fare il tifo a più riprese lungo le strade cittadine. Dietro la perfetta macchina organizzativa di questa giornata c’è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Copertino, una realtà radicata nel territorio fin dal 2004 e presieduta da Mario De Paolis. Da oltre vent’anni, il sodalizio lavora instancabilmente per diffondere la cultura del running e dell’atletica a Copertino, promuovendo valori nobili che vanno ben oltre il semplice traguardo cronometrico.

L’evento gode del fondamentale patrocinio della Regione Puglia, oltre che della stretta collaborazione e del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Copertino, a testimonianza di quanto le istituzioni credano nel potere aggregante dello sport. Gli obiettivi primari della Podistica Copertino si riflettono pienamente in questa manifestazione, concepita per favorire un sano agonismo, il benessere psicofisico personale e, soprattutto, l’aggregazione giovanile attraverso l’attività motoria.

Ciò che rende davvero speciale questa associazione, che oggi conta circa settanta soci, è la sua profonda anima inclusiva. Tra i suoi iscritti figurano infatti atleti eccezionali che svolgono il ruolo di guide per i podisti non vedenti, incarnando lo spirito più autentico della solidarietà sportiva. La Corsa Copertinese diventa così un megafono per lanciare un messaggio fondamentale alla comunità, puntando con forza l’attenzione sull’importanza dello sport per tutti, senza barriere e senza esclusioni, dove ogni passo accorcia le distanze e unisce le persone.

Presenti anche i Pacer Tribe, gruppo specializzato di atleti esperti che offrono supporto tecnico e motivazionale durante le gare podistiche. Il loro scopo è correre a un ritmo costante prefissato per aiutare gli altri partecipanti a raggiungere il traguardo nel tempo desiderato.