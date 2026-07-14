Lecce: il nuovo sponsor tecnico è Adidas, il ritorno dopo 34 anni

LECCE – L’U.S. Lecce ha annunciato una nuova partnership con Adidas, che a partire dalla stagione 2026/27 diventerà lo sponsor tecnico ufficiale del club giallorosso.
Per il marchio delle tre strisce si tratta di un ritorno particolarmente significativo: Adidas tornerà infatti a vestire il Lecce dopo 34 anni, riunendo due realtà accomunate da una lunga storia sportiva e da una forte identità.
L’accordo rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita e sviluppo internazionale intrapreso dalla società salentina, che potrà contare sull’esperienza e sull’innovazione di uno dei brand sportivi più riconosciuti al mondo.
Legato profondamente al territorio del Salento e sostenuto da una delle tifoserie più appassionate d’Italia, l’U.S. Lecce punta così a rafforzare ulteriormente la propria immagine, unendo tradizione e ambizione.
A partire dalla stagione 2026/27, tutte le formazioni del club indosseranno prodotti adidas nelle occasioni ufficiali in cui rappresenteranno l’U.S. Lecce.
I dettagli delle nuove divise da gara e dei prodotti dedicati all’allenamento saranno annunciati nelle prossime settimane.
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