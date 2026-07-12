Figli del Salento: Liborio Romano, politico e avvocato

La vita del figlio del Salento che vi racconteremo oggi non fu certo priva di tribolazioni e avventure, ma di certo fu vissuta senza paura e senza codardia. Liborio Romano, primo di 7 figli, nasce a Patù il 27 ottobre 1793 da Alessandro e Giulia Maglietta. Dopo di lui, la famiglia si allarga con la nascita di Gaetano, Elisabetta, Giovanni, Marta, Giuseppe e Rosa.

Nel 1810 lascia il suo paese per completare gli studi a Lecce e nel 1817 parte alla volta di Napoli per studiare giurisprudenza e diventare avvocato seguito da maestri del calibro di Sarno, Giunti, Gerardi.

Terminati gli studi viene inviato in Terra D’Otranto, ma qui iniziano i suoi problemi, derivanti soprattutto dalle idee liberali di cui è portatore, perché viene condannato al confino e gli viene impedito di lasciare Patù fino a quando, grazie all’intercessione di Felice Parrilli, gli viene data la possibile di recarsi a Lecce per esercitare la professione.

Nel 1824 torna a Napoli, ma anche qui i guai con la giustizia lo seguono e viene condannato a non poter lasciare la città. Impiegherà alcuni mesi per ottenere nuovamente la libertà e rientrare a Trani per lavoro, ma la pace è ben lontana e una vera e propria tempesta giudiziaria sta per abbattersi sulla sua testa.

Oronzo Calabrese Costa confessa alle forze dell’ordine che nel corso di una riunione settaria in casa di don Pasquale Ferrante, era presente Libroio Romano, nel frattempo viene denunciato anche da Valentino Valentini per vecchi rancori mai appianati e da don Giacinto Toma che nel corso di un interrogatorio lo include tra i settari della provincia di Lecce.

Il 1825 è quindi per Liborio Romano un anno intenso durante cui entra ed esce dai tribunali come imputato anziché come avvocato e alla fine, il 17 gennaio 1826 viene arrestato e per lui si aprono le porte del carcere Santa Maria Apparente di Napoli. Il giorno seguente all’arresto di Liborio Romano, viene arrestato anche il fratello Gaetano.

I problemi con la giustizia (o ingiustizia, dipende dai punti di vista) non arrestano però la sua carriera di avvocato, che per ovvi motivi parte a rilento, ma in poco tempo arriva a sostenere circa 80 cause l’anno, il suo studio diventa un punto di riferimento per Napoli e da lavoro a 14 avvocati, compresi i suoi fratelli Gaetano e Giuseppe. Nel 1836 il governo inglese lo nomina suo difensore contro il reame borbonico in quella che è conosciuta come “Questione degli zolfi” e dalla causa esce vincitore indiscusso.

Affronta e vince altre cause importanti, non ultima quella che vede al banco degli imputati il fratello Giuseppe, ma il problema è che Liborio Romano proprio non sembra destinato a trovare pace, infatti nel 1848 viene coinvolto nei moti rivoluzionati e appena un anno dopo viene arrestato e condannato e condannato a scontare due anni di carcere a Santa Maria Apparente fino alla grazia.

Nel 1852 inizia il suo periodo di esilio in Francia dove resta fino al 1854 rifiutando di chiedere la grazia per poter tornare in Italia, dove però la situazione per la sua famiglia sembra essere tragica perché all’arresto del fratello Giuseppe, si aggiunge la morte della madre. A malincuore Liborio Romano chiede la grazia.

Dopo un periodo da latitante vissuto a casa del suo amico il Conte D’Aquila, finalmente nel 1860 viene firmata l’amnistia per i perseguitati politici e così le idee liberali di Liborio Romano non sono più motivo di accusa, tanto che ottiene la carica di prefetto.

Nel frattempo Napoli è sull’orlo di una guerra civile e la camorra prende sempre più piede. Liborio Romano decide di non voltare le spalle al popolo che lo ha accolto e compie una serie di passi che cambieranno le sorti della storia sua e dei napoletani: anziché scontrarsi a brutto muso con i malviventi che infestavano la città, decide di tendere loro la mano, così convoca i più alti esponenti nella sua dimora e con abile mossa da diplomatico, li porta dalla sua assumendoli tra i poliziotti deputati a difendere la città.

Se il modo non fu esattamente condivisibile (e lo stesso Liborio Romano non ne andò fiero, pur evidenziando il carattere di urgenza del suo provvedimento) bisogna riconoscere a Liborio Romano il merito di aver mitigato gli animi e aver riportato l’ordine in città. Il 27 giugno 1860 assume la carica di prefetto e il 14 luglio quella di Ministro dell’Interno e della Polizia.

Pochi giorni dopo consiglia a Francesco II di lasciare Napoli, che lo ascolterà ritirandosi a Gaeta e lasciando a Garibaldi campo libero per entrare a Napoli osannato dal popolo e accolto da Liborio Romano e Antonietta De Pace. La via per l’Unità d’Italia era spianata.

Il 22 settembre 1860 Liborio Romano rassegna le sue dimissioni e nel 1861 arriva in Parlamento per rappresentare a testa alta gli otto collegi del Sud che lo hanno eletto.

Incurante delle calunnie che continuano a seguirlo passo passo, consegna a Camillo Benso Conte di Cavour la “Lettera delle 10 piaghe” in cui descrive minuziosamente i problemi che affondano il Sud e fornisce anche le relative soluzioni, ma la prematura morte di Cavour arresta ogni possibile provvedimento e d’altro canto, lo stesso Liborio stanco, il peso degli anni si fa sentire, quindi decide di ritirarsi nella sua Patù dove morirà il 17 luglio 1867.