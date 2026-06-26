Via ai lavori per rimettere a nuovo la Darsena di San Cataldo: pubblicato il bando per scegliere il gestore tra 4 offerenti

LECCE – La darsena di San Cataldo si avvicina a una nuova gestione. Il Comune di Lecce ha avviato la fase conclusiva della procedura per affidare in concessione il porticciolo turistico, dopo la rescissione del precedente contratto con Salento Navigando, e punta a consegnare la struttura al nuovo gestore già ripulita, funzionante e pronta ad accogliere diportisti e operatori. Sono quattro gli operatori economici, tutti del territorio, che avevano manifestato interesse e che adesso sono stati ufficialmente invitati a presentare la propria offerta economica. L’aggiudicazione avverrà con il criterio della maggiore offerta e la nuova concessione avrà durata fino al 31 ottobre 2026. Il bando è stato pubblicato oggi: le offerte dovranno essere presentate entro il 3 luglio, termine fissato dall’amministrazione comunale per individuare rapidamente il nuovo concessionario e consentire la riapertura della darsena nel pieno della stagione estiva.

Mentre procede la gara, il Comune sta portando avanti una serie di interventi per restituire il porticciolo in condizioni finalmente decorose e pienamente fruibili. Le operazioni più importanti riguardano la rimozione della posidonia oceanica accumulatasi nel canale di accesso e lungo il molo di alaggio, materiale che negli ultimi mesi aveva compromesso l’utilizzo dell’infrastruttura e rischiava di determinare anche problemi sotto il profilo igienico-sanitario. Parallelamente il settore Lavori Pubblici è impegnato nella manutenzione straordinaria del prospetto est del manufatto destinato a ospitare uffici e bar, mentre il settore Ambiente ha programmato per la prossima settimana la pulizia generale e lo sfalcio della vegetazione in tutta l’area a terra.

“Procedono senza sosta i lavori per la rimozione della poseidonia e la messa in funzione della struttura” – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano, evidenziando come il lavoro dell’amministrazione proceda contemporaneamente sul doppio binario degli interventi materiali e della procedura amministrativa per il nuovo affidamento.

L’obiettivo è riconsegnare ai leccesi un’infrastruttura finalmente utilizzabile. “L’Amministrazione comunale sta compiendo ogni tipo di sforzo possibile pur di riconsegnare l’infrastruttura ai leccesi per la stagione estiva 2026”, afferma Scorrano, ricordando che si tratta di una soluzione ponte in vista dell’intervento strutturale già finanziato con i fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Da gennaio 2027, infatti, dovrebbero partire i lavori per il prolungamento del braccio a mare, opera destinata a risolvere in maniera definitiva il problema dell’accumulo della posidonia all’interno della darsena.

L’assessore non nasconde i disagi provocati dal cantiere, ma invita residenti e operatori economici ad avere ancora qualche giorno di pazienza. “Si chiede scusa e un po’ di pazienza ai residenti, ai balneari e a tutti gli operatori commerciali della marina per gli inevitabili disagi di questi ultimi giorni legati all’esecuzione dei lavori di pulizia della darsena”, dichiara, assicurando però che “già dalla prossima settimana si vedranno i benefici di un’attività da molti definita ‘folle e impossibile’”. Un intervento che, aggiunge, era ormai indispensabile, perché «in assenza avrebbe rischiato di trasformare la darsena in una vera e propria ‘bomba’ a livello igienico-sanitario”.

Scorrano rivolge infine un ringraziamento agli uffici comunali coinvolti nell’operazione: “È doveroso ringraziare tutti gli uffici del Comune che, ognuno per quanto di propria competenza, hanno profuso il massimo sforzo per il raggiungimento di un obiettivo che, dopo la rescissione del contratto con la Salento Navigando, sembrava davvero inarrivabile”. Con la gara ormai entrata nella fase decisiva e i lavori di sistemazione in pieno svolgimento, il Comune punta così a riaprire la darsena nelle migliori condizioni possibili, restituendo alla marina di San Cataldo un’infrastruttura strategica in attesa della più ampia riqualificazione prevista per il prossimo anno.