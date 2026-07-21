I Cento e i cento e lode del De Giorgi

Settantasei studenti tra 100 e 100 e lode tra i 286 maturati che lasciano il Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce. La fine di un percorso che ora lancia gli studenti nella vita universitaria nelle facoltà italiane e straniere. Il Dirigente Scolastico Raffaele Capone incontrando gli studenti ha sottolineato che quella l’esame di Maturità rappresenta “la prima tappa di un percorso di vita che voi andrete da qui in poi a portare avanti. Quindi mettete a frutto quello che la scuola, attraverso le opportunità formative, ha fornito a ciascuno di voi. Avete chiuso un tratto di strada, ha continuato il Dirigente Scolastico, nel corso del quale siete cresciuti insieme con i vostri compagni, e attraverso questo crescere insieme umanamente e culturalmente, contaminandosi l’uno con l’altro, avete raggiunto tutti degli ottimi risultati. Anche come Scuola complessivamente i risultati ottenuti sono stati encomiabili: quasi un terzo dei nostri studenti ha conseguito il diploma con il massimo dei voti. Come in una maratona, la scuola predispone per tutti lo stesso percorso, ma anche se tutti fanno la stessa corsa, non tutti vanno alla stessa velocità, ma tutti arrivano allo stesso traguardo. Un ringraziamento a voi, – ha concluso il prof. Capone – alle vostre famiglie che vi hanno accompagnati, ai nostri docenti che hanno saputo in qualche modo incanalare le vostre capacità, le vostre competenze, il vostro entusiasmo.”

Gli studenti lasciano quella che per loro è stata una seconda “casa” per percorrere una nuovo tratto di strada e andare incontro alla vita. Si lasciano alle spalle un Esame di Maturità che per quasi la metà di loro è stato giudicato più semplice di quanto si aspettavano. Ora uno su tre tenterà la strada che porta al semestre filtro di Medicina e un altro terzo si è orientato per l’ambito scientifico. Il 16% sta scegliendo l’ambito economico-giuridico.

Ecco i nomi degli studenti che hanno chiuso il percorso con cento e cento e lode:

Della classe 5A ha avuto 100: Bursomanno Gaia, Catania Elisa e De Luca Francesco, mentre Manni Elena e Vigliotti Andrea ha avuto 100 e lode. Nella 5 B ci sono stati tre cento: Arseni Marta, Pecoraro Cristian e Verri Camilla. In 5C i cento sono stati 5: Cavone Victoria, Florido Anna Sofia, Marra Sofia, Pascali Giorgio e Siciliano Giorgia; come 5 sono state le Lodi: Balakrishnan Laksika, Greco Alessia, Marinelli Sara, Pranzo Alice, Rizzo Vittoria e Visciglio Giorgio. Quattro i cento in 5D: Cascione Giusy, Dell’Anna Alessandro, NappoDiletta, Quinto Vittoria, mentre otto le lodi: Calo’ Riccardo, De Leo Emma, De Paolis Irene, Lorenzo Tommaso, Mezzanzanica Martina, Petrelli Elena, Pranzo Ludovica e Scardia Bruno. Della 5E Mali Vishal ha avuto 100, mentre Rollo Francesca la lode. Come in 5F Antonazzo Caterina ha concluso con 100 e Salerno Giacomo con la lode. Quattro i 100 in 5G: Colazzo Sara Karem Milena, Cordella Marco, Manca Luigi e Stigliano Chiara; cinque invece le lodi: Bassignana Davide, Di Summa Filippo, Rosafio Elena, Scalinci Sebastiano, Scardia Sofia. Coviello Damiano e Perrone Benedetta della 5H hanno avuto 100, mentre Belmonte Chiara, Buccarella Martina Rosa e Centonze Chiara hanno concluso con la lode.

I “centeneri” della 5I sono stati Coluccia Lorenzo Vittorio, Deriu Letizia, Maci Matilde Anna, Palmieri Vittorio; invece ha avuto la lode Favale Antoni e Morleo Ludovica. Per la 5L la commissione d’esame ha attribuito i 100 a De Giorgi Carola, Manca Giuliano, Mazzeo Gabriele, Panzera Alice; mentre la lode è stata riconosciuta a Pareo Elèna e aPareo Lorenzo. Per quanto riguarda la 5M quasi la metà della classe ha concluso il ciclo di studi con il massimo dei crediti. Nello specifico hanno avuto 100: Frisenda Ludovica e Quarta Elena; le lodi invece sono state ben 13: Bruno Alessandro, Cagnazzo Luca, Calogiuri Giovanni Lorenzo, Capirola Gabriele, Gemma Alice, Giannone AlbertoGrande Maria, Minosi Luca, Poto Francesco, Quarta Nicolò, Rollo Flavia Maria, RolloGiulio, Schiavone Paola.